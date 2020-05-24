Locales de Girón amanecieron con letreros de "se vende"
Luego de tres meses de no laborar, los más de tres mil comerciantes del municipio lanzan un SOS al Gobierno.
Bucaramanga
Más de tres mil comerciantes de Girón lanzan un SOS al gobierno departamental y nacional para que puedan seguir laborando en los locales que tienen en cada esquina del municipio.
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Luego de dos meses volvieron a abrir sus establecimientos comerciales, sin embargo, los arrendatarios comenzaron a cobrarle los meses vencidos, además de otros supuestos abusos tributarios.
Lo preocupante es que cada local amaneció con el tradicional letrero " se vende" en sus puertas, ya que no dan abasto con las deudas y pérdidas que ha traído la cuarentena.
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Los comerciantes, denunciaron que al abrir sus negocios a puerta cerrada las autoridades les aplican comparendos por no cumplir con el decreto.
Los afectados pidieron a las autoridades que los asesoren para poder cumplir con lo que pide la norma para activarse como economía.