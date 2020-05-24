Locales de Girón amanecieron con letreros de "se vende"

Bucaramanga

Más de tres mil comerciantes de Girón lanzan un SOS al gobierno departamental y nacional para que puedan seguir laborando en los locales que tienen en cada esquina del municipio.

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Luego de dos meses volvieron a abrir sus establecimientos comerciales, sin embargo, los arrendatarios comenzaron a cobrarle los meses vencidos, además de otros supuestos abusos tributarios.

Lo preocupante es que cada local amaneció con el tradicional letrero " se vende" en sus puertas, ya que no dan abasto con las deudas y pérdidas que ha traído la cuarentena.

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Los comerciantes, denunciaron que al abrir sus negocios a puerta cerrada las autoridades les aplican comparendos por no cumplir con el decreto.

Los afectados pidieron a las autoridades que los asesoren para poder cumplir con lo que pide la norma para activarse como economía.