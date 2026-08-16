Salud mental tras el sismo: habilitan acompañamiento emocional gratuito en Colombia

Zeed ofrece gratis a Colombia a Zimona, su coach emocional con IA, para afectados por la emergencia.

Las emergencias no solo dejan daños materiales. También pueden generar miedo, angustia y alteraciones del sueño, tanto en quienes vivieron directamente el movimiento como en sus familiares y personas que han seguido de cerca la situación. Por esto, Zeed anunció que habilitará sin costo en Colombia, hasta el 12 de septiembre, su herramienta de acompañamiento emocional Zimona.

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En entrevista con Caracol Radio, Germán Giraldo, fundador de Zeed, explicó que la iniciativa busca facilitar un primer espacio de conversación para las personas que sienten que necesitan expresar lo que están viviendo. La herramienta está disponible las 24 horas y permite conversar sobre emociones como ansiedad, estrés, preocupación o simplemente poner en palabras lo que está pasando.

Giraldo aclaró que Zimona no reemplaza la atención de un psicólogo, ni pretende hacerlo. La herramienta utiliza inteligencia artificial y fue creada con participación y supervisión de psicoterapeutas. Cuando identifica situaciones que pueden requerir atención especializada, está diseñada para orientar a la persona hacia ayuda profesional y recursos de apoyo.

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Las personas que quieran acceder pueden hacerlo desde un celular o computador, ingresando a zeed.com.co/chat-zimona. El servicio será gratuito para quienes se conecten desde Colombia hasta el 12 de septiembre.

La recomendación es buscar ayuda profesional si el malestar emocional persiste, se intensifica o afecta de manera significativa la vida cotidiana.