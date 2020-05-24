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Los hechos se originaron en la invasión La Victoria, en el corregimiento San Rafael del municipio de Rionegro, cuando el escuadrón de Policía se dirigió al lugar debido a que se estaba realizando una fiesta clandestina, violando la cuarentena obligatoria y los protocolos de bioseguridad.

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El alcalde del municipio, Rubén Darío Villabona, señaló que cinco uniformados fueron atacados con piedras, palos y machetes y están siendo atendidos en un hospital de Sabana de Torres.

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"Recibimos la llamada de la comunidad sobre la fiesta, se desplaza la Policía nacional quienes son recibidas con piedras, palos, machetes, se presentó una asonada en contra de la Fuerza Pública donde quedaron heridos cinco uniformados policiales".

A raíz de este episodio de orden público, se hará un consejo de seguridad para establecer nuevas medidas que permitan el cumplimiento del confinamiento y toque de queda.

Por el momento, el alcalde dio la orden de militarizar el corregimiento y aumentar los puestos de control en esa zona.