Más de 400 toneladas de ayudas ya llegan a afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Cruz Roja Colombiana.

Más de 400 toneladas de ayudas humanitarias donadas por ciudadanos en Bogotá y municipios de Cundinamarca ya fueron movilizadas hacia las zonas afectadas por el sismo que golpeó al occidente del país. Los elementos incluyen alimentos no perecederos, productos de higiene, artículos para el hogar y otros insumos que serán distribuidos en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, parte de estas ayudas ya está siendo entregada directamente a las comunidades, mientras que en otros territorios avanza el proceso de recepción, clasificación y organización. Los cargamentos han llegado a ciudades como Quibdó, Pereira, Cali y Buenaventura y desde allí serán distribuidos hacia municipios, veredas y otras zonas afectadas.

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La organización explicó que las donaciones se están convirtiendo en diferentes tipos de asistencia, de acuerdo con las necesidades encontradas en cada territorio. Entre los apoyos que se preparan están kits de alimentación, higiene, artículos para bebés y elementos para el hábitat. El presidente de la seccional, Gabriel Camero Ramos, destacó la respuesta de los ciudadanos y señaló que la clasificación permite hacer más efectiva la entrega de los recursos.

Cruz Roja ya cuenta con los voluntarios necesarios

La Cruz Roja informó además que, por ahora, no necesita más voluntarios ciudadanos para trabajar en los seis puntos de acopio habilitados. La convocatoria tuvo una amplia respuesta y la institución considera que ya cuenta con el personal necesario para recibir, clasificar y organizar las donaciones.

La entidad aclaró que esta decisión busca mantener una operación ordenada y eficiente. En caso de que las necesidades de la emergencia hagan necesario ampliar nuevamente los equipos de voluntarios, la Cruz Roja realizará una nueva convocatoria.

Estos son los nuevos horarios para donar en Bogotá

También cambiaron los horarios de recepción de donaciones en los seis puntos habilitados. Estos son:

Sede Cruz Roja Bogotá: Carrera 24 #73-38, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Carrera 24 #73-38, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Palacio de los Deportes: AC 63 #59A-06, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

AC 63 #59A-06, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 #22-61, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Carrera 4 #22-61, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. Usaquén: Calle 161A #7F-55, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Calle 161A #7F-55, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Unicentro: AK 15 #124-30, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

AK 15 #124-30, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. Campín: Carrera 30 #57, 24 horas.

Aunque continúan recibiéndose alimentos no perecederos, productos de higiene y otros artículos para las familias damnificadas, la Cruz Roja pidió priorizar determinados elementos que actualmente tienen mayor demanda.

En materia de insumos médicos se requieren gasas, jeringas, micropore, equipos de venoclisis, guantes, vendas elásticas y de algodón, solución salina o cloruro de sodio, suero oral en sobres y alcohol. Para los kits de hábitat se solicitan elementos nuevos como cobijas sencillas, juegos de sábanas, colchonetas, almohadas y toldillos.

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La Cruz Roja recordó que, en una emergencia de esta magnitud, donar también implica atender las necesidades que están siendo identificadas en los territorios. La organización señaló que entregar los elementos priorizados facilita su clasificación, transporte y posterior distribución a las comunidades que requieren asistencia.