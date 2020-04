3.000 familias aisladas piden ayuda por falta de alimentos en Chocó

Aunque se puede pensar que las comunidades rurales podrían estar más seguras durante el asilamiento por la pandemia del coronavirus, esto puede ser relativo, debido que sí pueden sufrir desabastecimiento. Es el caso de las 40 comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio en límites entre los departamentos de Antioquia y Choco, donde las medidas decretadas restrictivas de movilidad los tiene bastante afectados, al bordo de una emergencia humanitaria por falta de comida.

Solicitaron al Gobierno Nacional atención urgente para más de 3.000 familias conformadas por unas 7.000 personas, todos están en estos territorios aislados y sin alimentos, aseguraron a Caracol Radio que están sobreviviendo desde hace dos semanas de plátano y otros productos de pan coger que no aportan la nutrición requerida, lo que está poniendo en peligro a un número alto de niños y mujeres embarazadas.

“Mientras están en sus casas, las cosechas se pierden y no hay posibilidad de seguir cultivando, lo otro es que no llega ayuda, no llega comida, implementos de aseo, ni apoyo como por ejemplo económicos para que las comunidades se puedan abastecer de alimentos y tampoco hay forma de movilizarnos para comunidades vecinas”, explicó Pablo López representante legal del consejo comunitario.

Por otro lado, la situación sanitaria es precaria. En la totalidad de las Comunidades no cuentan con agua potable, ni puntos de control sanitario y que productos como el jabón y el gel antibacterial solo los pueden ver por televisión, así como de alcohol y tapabocas.

“En todo momento, Caracol Radio, más compañía”