“Ni quienes venden saben qué contiene”: alerta por amputaciones ligadas al consumo de “tusi”

“Ni quienes venden saben realmente qué contiene”. Con esa frase, la presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Andrea Restrepo, puso en la mesa la alerta sobre el consumo de “tusi” o cocaína rosada en el país, tras el aumento de casos graves de trombosis, necrosis y amputaciones en jóvenes consumidores.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la presidenta aseguró que el principal riesgo de esta droga sintética es que actualmente funciona como un cóctel impredecible de sustancias químicas “que puede variar dependiendo de quién la produzca”, afirmó.

Según explicó, el llamado “tusi” ya no corresponde realmente al 2C-B, droga psicodélica de donde surgió el nombre popular de “cocaína rosada”. Por el contrario, aseguró que las muestras analizadas en Colombia contienen mezclas variables de ketamina, MDMA, cafeína, benzodiacepinas, heroína y otros compuestos.

Incluso, afirmó que muchas veces la cocaína ni siquiera aparece como uno de los principales componentes de estas mezclas.

“Eso es lo que hace que sea completamente impredecible y dificil de hayar el consecuente”, señaló.

“Son drogas sintéticas que incluso se pueden cocinar en una casa”, agregó la funcionria, al advertir sobre la facilidad con la que estas sustancias pueden fabricarse en “cocinas clandestinas”, donde cada productor mezcla componentes distintos sin ningún tipo de control.

¿Cómo puede el “tusi” terminar en amputaciones?

Uno de los puntos que más preocupación genera entre especialistas es el aumento de casos de isquemia aguda relacionados con el consumo de estas sustancias.

Restrepo explicó que muchos de los componentes encontrados en el “tusi” generan un fenómeno llamado vasoespasmo, en el que las arterias se contraen de forma extrema y reducen peligrosamente el flujo de sangre hacia tejidos y órganos.

“Las arterias reaccionan a estas moléculas y se vuelven muy pequeñas. Al disminuir el flujo de sangre, los tejidos empiezan a necrosarse y eso es lo que finalmente lleva a amputaciones”, explicó.

Según indicó, ya se han identificado pacientes con compromiso vascular en piernas, brazos, corazón e incluso arterias cerebrales, provocando eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes.

Alertan por sustancias veterinarias en el “tusi”

Durante la entrevista, la presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Vascular también alertó sobre la presencia de sustancias veterinarias altamente tóxicas encontradas en algunas muestras de “tusi”.

Entre ellas mencionó el levamisol, un antiparasitario relacionado con enfermedades vasculares severas cuando se mezcla con cocaína, y la xilacina, un sedante veterinario que ha generado alertas internacionales por necrosis y amputaciones en consumidores de drogas adulteradas.

“Creemos que hay una mezcla de todas estas sustancias y posiblemente otras que no conocemos”, afirmó la presidenta Restrepo.

Actualmente, la asociación trabaja junto al Instituto de Toxicología para analizar muestras de pacientes hospitalizados y determinar qué compuestos estarían relacionados con el aumento de casos graves reportados recientemente.

Entre ello, tambien insistió en que el consumo de “tusi” ya no puede verse como una simple droga de fiesta. “Estamos viendo manifestaciones cada vez más graves e impredecibles”, advirtió, al señalar que el aumento de casos severos en jóvenes encendió las alarmas del sector médico en Colombia.