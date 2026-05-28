EPS deberán responder en máximo ocho horas casos de menores en riesgo vital o enfrentar sanciones

Bogotá tendrá una brigada gratuita de diagnóstico de enfermedades renales y hepáticas para niños

La Superintendencia Nacional de Salud habilitó para comentarios una nueva circular con la que busca endurecer las obligaciones de las EPS frente a casos de niños, niñas y adolescentes en riesgo vital, en medio de las constantes denuncias por retrasos en medicamentos, autorizaciones y tratamientos médicos.

Lo informado del proyecto establece que las EPS deberán responder en un plazo máximo de ocho horas los reclamos relacionados con menores cuya vida esté en riesgo, especialmente pacientes trasplantados, con cáncer, enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo. Según la Supersalud, estos casos tendrán prioridad inmediata dentro del sistema de atención.

El superintendente Daniel Quintero aseguró que la medida busca frenar las barreras administrativas que, según dijo, siguen poniendo en riesgo la vida de menores en el país.

“Ni una sola vida más de un niño perdida por falta de medicinas o de atención”, afirmó el funcionario al anunciar la circular.

La propuesta también obliga a las EPS a explicar las razones de cualquier retraso e identificar con nombre propio a los responsables de las demoras en la atención o entrega de medicamentos.

Según explicó Quintero, la intención es que las responsabilidades no queden diluidas dentro del sistema.

“No más dilaciones ni excusas”, aseguró el superintendente, quien además advirtió que la información será trasladada automáticamente a organismos de control cuando existan posibles omisiones o incumplimientos.

La circular señala que los casos podrán ser remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para posibles investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.

Casos prioritarios y seguimiento especial

La medida cobija especialmente a menores trasplantados o diagnosticados con cáncer, hemofilia, enfermedades huérfanas y patologías crónicas que requieren tratamientos permanentes o atención inmediata.

Además de acelerar la respuesta a reclamos, la Supersalud plantea la creación de mecanismos especiales de monitoreo para verificar que los tratamientos y medicamentos se entreguen de forma continua y sin interrupciones.

Entre las medidas propuestas están bases de datos priorizadas y seguimientos periódicos a menores en riesgo vital, con el fin de detectar fallas tempranas en la prestación de servicios de salud.

La entidad también busca fortalecer la articulación entre EPS, clínicas, hospitales, gestores farmacéuticos y proveedores de tecnologías en salud para evitar interrupciones en tratamientos críticos.

Cabe resaltar que, el proyecto estará publicado durante cinco días para recibir comentarios de ciudadanos, EPS y demás actores del sistema de salud antes de entrar en vigencia en todo el territorio nacional.

Con esta medida, la Superintendencia busca aumentar la presión sobre las EPS frente a casos considerados críticos y acelerar la atención de menores cuya vida depende de tratamientos, medicamentos o procedimientos médicos oportunos, como se han podido evidenciar las barreras del sistema en los ultimos tiempos.