Diez denuncias por presunto acoso laboral dentro del Instituto Nacional de Salud

Salud

Una carta enviada por funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS) encendió las alarmas sobre las condiciones laborales al interior de la principal autoridad técnico-científica en salud pública del país. En el documento, los trabajadores denuncian presuntos casos de acoso laboral, afectaciones a la salud mental y posibles falencias en la atención de riesgos psicosociales dentro de la entidad.

Según la información circulada, actualmente existen al menos diez denuncias formales relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral.

Los denunciantes afirman que algunos funcionarios han requerido acompañamiento psicológico y psiquiátrico, mientras que otros han solicitado medidas de protección o reubicaciones laborales ante las situaciones reportadas.

Trabajadores hablan de una crisis laboral dentro de la entidad del INS

En la carta, los funcionarios describen un panorama que califican como preocupante y piden que la situación sea conocida por la opinión pública.

“Consideramos que existe un problema estructural que merece atención y seguimiento”, señalan los trabajadores en el documento, en el que también advierten sobre presuntas afectaciones al clima organizacional.

Los firmantes sostienen que las denuncias conocidas hasta ahora podrían no reflejar la totalidad de los casos, pues algunas personas habrían decidido no presentar quejas o no hacer públicas sus situaciones por temor a posibles consecuencias laborales.

La comunicación insiste en que el objetivo no es afectar la imagen institucional del INS, sino llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y seguimiento frente a posibles situaciones de acoso laboral.

Procuraduría y Ministerio de Trabajo aparecen en las denuncias

Uno de los aspectos más relevantes del documento es la referencia a actuaciones adelantadas por organismos de control.

Los trabajadores aseguran que la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva relacionada con las denuncias conocidas dentro de la entidad. Según explican, el organismo solicitó información sobre las acciones implementadas para prevenir y atender posibles casos de acoso laboral y riesgos psicosociales.

De igual forma, la comunicación menciona una querella presentada ante el Ministerio de Trabajo por parte de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, ASINTRACS, en la que se exponen preocupaciones sobre el manejo de estas situaciones dentro de la institución.

Los denunciantes consideran que la intervención de organismos externos evidencia la necesidad de revisar los procedimientos internos y garantizar que las quejas sean tramitadas con independencia, celeridad y garantías para los trabajadores.

La salud mental, uno de los puntos centrales de la denuncia

Más allá de las denuncias por presunto acoso laboral, el documento pone el foco sobre la salud mental de los funcionarios.

Los trabajadores aseguran que algunas de las personas involucradas en los casos reportados han experimentado afectaciones emocionales derivadas de las situaciones denunciadas. Por ello, piden que el bienestar psicológico y la prevención de riesgos psicosociales sean tratados como una prioridad institucional.

La preocupación resulta especialmente importante debido a que el Instituto Nacional de Salud es una de las entidades encargadas de generar conocimiento científico y recomendaciones técnicas en materia de salud pública para el país.

Asimismo, hicieron un llamado para que la discusión no se limite a casos individuales, sino que permita revisar las condiciones laborales y los procesos internos relacionados con la prevención del acoso laboral y la promoción de entornos de trabajo saludables.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud no había emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias contenidas en la comunicación conocida por este medio. Este medio intentó conocer la posición de la entidad frente a los señalamientos y queda atento a cualquier respuesta o aclaración oficial.