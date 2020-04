Denuncian falta de atención médica y de orden público en Chocó

El partido Alianza Verde denunció que hay una grave situación médica y de orden público en Chocó, por lo que enviaron una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señalando los problemas que aquejan a la población en medio de las medidas de aislamiento obligatorio.

🚨Alerta de emergencia de salud en #Nuquí #Chocó

Llamado al @mindefensa @CarlosHolmesTru para que auxilie al municipio, están incomunicados:

1. No hay personal de salud que atienda persona con síntomas de coronavirus

2. Posible brote de malaria informado por Autoridades Indígenas pic.twitter.com/5KNuFWHSoE — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) April 3, 2020

La alerta principal es que “En el casco urbano de Nuquí hay un enfermo, al parecer con síntomas de coronavirus. No hay personal de salud que pueda diagnosticarlo, ni en el municipio tienen cómo manejar la situación”. A esto se suma un brote de malaria en el resguardo indígena Río Juribará-Chori en el Alto Baudó que ha afectado al menos 103 personas.

La situación, según la denuncia, no ha sido controlada ya que, por cuenta de la restricción a movilidad, no hay acceso aéreo, no hay vías terrestres y por mar los pescadores no logran abastecerse de combustible por lo que el aislamiento es total.

La carta finaliza pidiéndole al ministro ayuda para socorrer a las poblaciones ante este llamado urgente para atender la alarma humanitaria.

