¿Los derechos sexuales importan en los planes de gobierno?: Profamilia hace análisis de elecciones

En plena carrera por la Presidencia de Colombia, y adportas de las elecciones de 2026, un análisis de Profamilia reveló que varios programas de gobierno apenas mencionan los derechos sexuales y reproductivos o, incluso, omiten temas clave como aborto seguro, anticoncepción y educación sexual integral.

El estudio evaluó las propuestas de cinco candidaturas presidenciales frente a siete dimensiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, entre ellas salud sexual, embarazo adolescente, derechos de personas LGBTIQ+, inclusión de personas con discapacidad y cumplimiento de estándares internacionales.

Según el informe, existe una amplia diferencia entre las candidaturas en la manera en que abordan estos temas.

Mientras algunas propuestas incorporan políticas concretas y enfoques de inclusión, otras mantienen silencios que, para Profamilia, son un déficit estructural dentro del debate político de cara a las elecciones de 2026.

La organización advirtió que esta situación ocurre cuando muchas de personas enfrentan barreras para acceder a anticonceptivos, servicios de salud sexual, educación integral para la sexualidad y atención libre de discriminación.

Marta Royo, CEO de Profamilia, afirmó que “Guardar silencio frente a los derechos humanos también es una decisión política”.

¿Los candidatos qué proponen con respecto a derechos sexuales?

En cuanto al candidato Abelardo De La Espriella, el informe lo encasilla en un nivel “muy bajo” en desarrollo de propuestas sobre derechos sexuales y reproductivos.

Según el documento, su programa no incluye iniciativas relacionadas con salud sexual, anticoncepción, aborto seguro ni educación sexual. Además, Profamilia advierte sobre posibles retrocesos por sus referencias públicas a la “familia tradicional” y la denominada “ideología de género”.

En el caso de Paloma Valencia, el estudio también identifica un nivel “bajo”. Aunque incluye propuestas relacionadas con autonomía económica para las mujeres, el informe señala que los derechos sexuales y reproductivos tienen una presencia limitada dentro de su programa. Además, no aparecen propuestas explícitas para población LGBTIQ+.

Por otro lado, Claudia López e Iván Cepeda obtuvieron una calificación “media”. Profamilia destaca que ambos programas incorporan enfoques de igualdad, diversidad y derechos humanos. Sin embargo, el análisis encontró vacíos en temas específicos como aborto seguro, anticoncepción, embarazo adolescente y educación integral para la sexualidad.

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A pesar de ello, el informe resalta la propuesta de Claudia López sobre la creación de un Sistema Nacional de Cuidado, mientras que en el programa de Iván Cepeda se reconoce una postura favorable hacia la agenda de derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento explícito de la población LGBTIQ+.

El candidato Sergio Fajardo obtuvo el nivel “alto”, al ser el único programa que menciona explícitamente el aborto seguro y el acceso a anticonceptivos dentro de una política pública nacional de salud sexual y reproductiva.

Además, el documento destaca que su propuesta incluye medidas concretas para prevenir el embarazo adolescente, fortalecer la atención a jóvenes y desarrollar políticas diferenciales para personas trans y población con discapacidad.

Ausencia de discusión y en debates electorales

Profamilia recordó que Colombia cuenta actualmente con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, señaló que el reconocimiento legal no garantiza por sí solo su implementación efectiva en los territorios.

El informe también advierte que varios programas omiten avances normativos recientes, como la Sentencia C-055 de 2022 sobre aborto y la Ley 2447 de 2025, que eliminó el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en Colombia.

Para la organización, que el tema no se haya discutido en debates presidenciales es un factor de preocupación ya que es determinante para definir si el próximo gobierno fortalece o limita la implementación de estos derechos en el país.

Profamilia hizo un llamado a todas las candidaturas para que incorporen compromisos medibles, presupuesto y acciones concretas que permitan garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio nacional, durante los próximos 4 años de mandato.