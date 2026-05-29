Calendario lunar de junio de 2026: Estas son las mejores fechas para cortes de pelo y depliaciones

Salón de belleza en donde una mujer y un hombre reciben cortes de pelo (Crédito: Getty Images) / Abraham Gonzalez Fernandez

A unos días de finalizar mayo de 2026 con la luna azul, junio marca el cierre del primer semestre del año, momento ideal para las personas que quieren iniciar una nueva etapa durante este tiempo restante o para reforzar las buenas cosas que se han conseguido.

Uno de los apartados relacionados a esto es el cabello, que representa para muchas personas gran parte de su estilo y energías acumuladas. Según las creencias populares, cada fase de la luna ofrece un beneficio distinto para el cuidado capilar. A partir de esta lógica, el pelo crece más fuerte, los productos de cuidado capilar son más eficaces y el resultado del cuidado capilar es mucho más efectivo si se tiene en cuenta el calendario lunar.

Teniendo esto en cuenta, los expertos de astrología han asegurado que la luna tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones, y que hay un momento exacto para realizar cada uno de ellos.

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Estas son las fases lunares de junio de 2026 y mejores momentos para cortarse el pelo

Cuarto Menguante: Transcurre sobre el 8, 9 y 10 de junio. Es la fecha ideal para quienes les gusta llevar el pelo corto, pues se dice que durante esta fase el cabello crece más lento.

Transcurre sobre el 8, 9 y 10 de junio. Es la fecha ideal para quienes les gusta llevar el pelo corto, pues se dice que durante esta fase el cabello crece más lento. Luna Nueva: Ocurre el 13, 14 y 15 de junio. En esta época no se recomienda hacerse cortes, pues se especula que durante este ciclo lunar el cabello es más débil. Por lo tanto, se recomienda es el uso de productos capilares para proteger el cuero cabelludo y esperar a un mejor momento.

Ocurre el 13, 14 y 15 de junio. En esta época no se recomienda hacerse cortes, pues se especula que durante este ciclo lunar el cabello es más débil. Por lo tanto, se recomienda es el uso de productos capilares para proteger el cuero cabelludo y esperar a un mejor momento. Cuarto Creciente: Se da entre el 21, 22 y 23 de junio. Es una fecha ideal para quienes deseen que su cabello crezca fuerte y rápido por la energía de la luna que va en aumento.

Se da entre el 21, 22 y 23 de junio. Es una fecha ideal para quienes deseen que su cabello crezca fuerte y rápido por la energía de la luna que va en aumento. Luna Llena: Se da alrededor del 29 y 30 de junio. Según la creencia popular, la gran energía que trae este astro favorece a la regeneración del pelo. Si este se encuentra dañado o quiere aumentar su textura, aproveche esta fase lunar para un corte de cabello restaurador o un tratamiento reparativo.

Calendario lunar de junio de 2026 (Crédito: Starwalk / Vito Technology) Ampliar Calendario lunar de junio de 2026 (Crédito: Starwalk / Vito Technology) Cerrar

Estas son las fechas recomendadas para depilarse en junio de 2026 según el calendario lunar

Las fases lunares clave para la depilación son el cuarto menguante y la luna nueva, ya que se cree que durante estas fases el crecimiento del vello se ralentiza, así no tendrá que pasar por este proceso más del necesario. Por eso, entre el 8 y 15 de junio se recomienda depilarse.

Cabe aclarar que estas recomendaciones tienen un respaldo meramente cultural y astrológico. La persistencia de la práctica se explica más por una especulación sobre la influencia de la luna en actos humanos.

Estudios científicos afirman que el crecimiento y la salud del cabello dependen principalmente de factores biológicos y genéticos, pero también están influenciados por factores hormonales, nutricionales, ambientales y hábitos de cuidado más que de fenómenos planetarios.

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