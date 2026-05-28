¿Qué es la “Vejiga Hiperactiva” y por qué está afectando la salud de las mujeres?

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, establecido en la fecha de 1987 por la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, se tiene el propósito de visibilizar las enfermedades y problemáticas que afectan la salud femenina, además de promover el acceso oportuno a atención médica y tratamientos adecuados.

Dentro del llamado que hacen las instituciones, recalcan la importancia de uno de los trastornos más comunes entre las mujeres, bajo el nombre de “La Vejiga Hiperactiva” (VH), el cual afecta la vida cotidiana de muchas de ellas.

¿Cómo identificarlo?

Los expertos en salud femenina advierten que los síntomas en muchas ocasiones se consideran “normales” dentro de la sociedad, pero que son un factor urgente que no se podría normalizar, como lo son:

Necesidad urgente y frecuente de orinar

Levantarse varias veces durante la noche para ir al baño

Presentar escapes involuntarios de orina.

De acuerdo con Paula Catalina Torres, ginecóloga especialista en piso pélvico, cerca de 2 de cada 5 mujeres en Colombia presentan síntomas asociados a este tipo de trastornos urinarios.

Sin embargo, gran parte de los casos no son diagnosticados porque muchas pacientes sienten vergüenza de consultar o creen que estas señales hacen parte natural del envejecimiento, el embarazo o el posparto.

La especialista explicó también que estas alteraciones pueden afectar múltiples aspectos de la vida diaria. Entre las principales consecuencias están la interrupción constante del sueño, dificultades en la concentración, afectaciones emocionales y limitaciones en la vida social y laboral.

Además, se advierte que la interrupción del descanso nocturno puede generar cambios en el estado de ánimo, ansiedad y disminución de la productividad.

A esto se suma el impacto silencioso sobre la salud mental. Según el informe, muchas mujeres viven pendientes de identificar baños en cada lugar al que llegan, mientras otras optan por aislarse socialmente debido a la incomodidad o el temor a los escapes urinarios.

Los profesionales insisten en desmontar la idea de que estas condiciones son inevitables con la edad. Aunque los síntomas pueden aumentar con los años o después de embarazos, recalcan que existen tratamientos y alternativas médicas que permiten mejorar la calidad de vida y controlar los síntomas.

Actualmente, las opciones de manejo incluyen cambios de hábitos, ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, fisioterapia especializada y tratamientos farmacológicos, dependiendo de la severidad de cada caso.

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El llamado de los especialistas es porque muchas mujeres continúan enfrentando barreras asociadas al desconocimiento, los tabúes y falta de acceso al sistema. Para el sector salud, visibilizar estos síntomas y promover consultas tempranas puede reducir complicaciones futuras y evitar que las pacientes lleguen a tratamientos más invasivos.