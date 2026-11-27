Medellín

Comfenalco Antioquia retomó sus tradicionales Caravanas Navideñas, con recorridos que presentan un espectáculo de teatro musical y diferentes actividades para celebrar el fin de año.

Francisco Javier Duque Ossa, director administrativo encargado de Comfenalco Antioquia, celebró el retorno de estas caravanas a nuestro departamento, “porque estamos seguros de que llevarán alegría y bienestar a las familias antioqueñas y nos reunirán alrededor de los personajes que por siglos han alimentado el amor, la unión familiar y el festejo de una época que nos invita a encontrarnos, a disfrutar de los recuerdos y tradiciones y desde la Caja”.

Municipios y barrios visitados

Las caravanas recorrerán las calles y parques de 23 municipios y barrios en las nueve subregiones del departamento.

Los personajes como Papá Noel, Mamá Noel y el oso Robin estarán recorriendo el territorio antioqueño para alegrar la Navidad de las comunidades.

Hasta el 17 de diciembre, estos recorridos pasarán por municipios como San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Jardín, Concordia, Apartadó, Turbo, Caucasia, El Bagre, Remedios, Vegachí, San Roque, Puerto Berrío, Yarumal, Entrerríos, La Ceja, Rionegro, Envigado, Caldas, Copacabana, Bello, Parque El Poblado, Parque de Belén y Parque de La Floresta.

Programación de este fin de semana

Las caravanas navideñas que se realizarán entre las seis de la tarde y las nueve de la noche ya pasaron por San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Jardín durante este fin de semana.

El recorrido continuará este fin de semana por Concordia en la noche de este viernes, 27 de noviembre, y continuará mañana sábado en Apartadó y en Turbo, Urabá antioqueño, el próximo domingo, 29 de noviembre.

Recorridos por el Bajo Cauca y Nordeste

Durante la próxima semana se adelantarán los recorridos por el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños.

El martes, 1 de diciembre, la Caravana estará en El Bagre; luego, el miércoles y jueves, estará en Remedios y Vegachí, respectivamente.

El 5 de diciembre el recorrido llegará a Puerto Berrío, el 6 de noviembre a Yarumal y el 7 a Entrerríos.

Recorridos en el Valle de Aburrá

El recorrido por la zona metropolitana del Valle de Aburrá arrancará el 8 de diciembre en Copacabana, luego seguirá el 9 en Bello, el 10 y 11 de diciembre se desplazará a la subregión del Oriente y visitará La Ceja y Rionegro respectivamente y el 12 retornará a Envigado, el 13 llegará al municipio de Caldas y el 14 llegará al Parque de El Poblado.

Los recorridos finalizarán con la visita al Parque de Belén el 15 de diciembre; el 16 el Parque de La Floresta y el 17, el municipio de San Roque.

Francisco Javier Duque Ossa, director administrativo encargado de Comfenalco Antioquia, agregó que se busca “entregar bienestar y aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados, sus familias, los colaboradores y las empresas; además, nos permite mantener la presencia en los territorios”.

Los personajes principales de las Caravanas Navideñas Comfenalco Antioquia son Papá Noel, Mamá Noel y el oso Robin, en medio de un encuentro familiar, de los momentos y recuerdos en torno a la magia, el color, el teatro, el arte y la alegría de la Navidad en todos los rincones del departamento.