Medellíin

La fiscalía capturó a una pareja que ejercía la medicina sin tener los estudios ni la autorización para realizar cirugías estéticas en lugares denominados SPA en las ciudades de Medellín y Bello en Antioquia. Un juez los envió a la cárcel por los presuntos delitos de homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado. A la mujer le sumaron constreñimiento ilegal, en calidad de determinador.

Según la fiscalía, Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo serían los presuntos responsables de contactar a mujeres mediante redes sociales a quienes les aseguraban que eran aptas para liposucciones. Esto lo hacían en oficinas en las que convencían a los pacientes, sin importar las patologías que impedían los procedimientos quirúrgicos.

Incluye el relato del ente investigador de que los roles estaban bien distribuidos dentro de la empresa familiar. La mujer era la que abordaba a las víctimas y las hacía firmar consentimientos, y el hombre, mediante la suplantación de nombres de médicos, realizaba las operaciones. Se les acusa de realizar múltiples procedimientos. Una mujer de 54 años murió en el 2024 tras una cirugía.

“Le practicó durante 4 a 5 horas una liposucción de abdomen, los flancos y la espalda con transferencia de la grasa extraída en ambas mamas. Lo hicieron con ánimo, que era obtener el pago del procedimiento. Siendo así, la intervención se realizó sin médico y sin anestesiólogo, fuera de un quirófano legal, sin valorar el riesgo tromboembólico de la paciente y sin aplicarle medida alguna para prevenir la trombosis”, relató la fiscal del caso.

Según la funcionaria, las personas omitieron que las condiciones de la paciente, como la obesidad, la edad y la duración de la cirugía, serán un riesgo para ella. Sin embargo, continuaron con el procedimiento, lo que luego de diez días le causó la muerte por tromboembolismo pulmonar masivo, según Medicina Legal. Pese a que la paciente pidió ser llevada a un hospital, el supuesto falso médico manifestaba que no era necesario.

Durante los allanamientos de captura, la fiscalía les incautó ocho equipos médicos, 421 agujas hipodérmicas, 111 jeringas desechables y 40 ampolletas con medicamentos, entre otros elementos