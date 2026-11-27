A dos días de la consulta popular en la que los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño decidirán si conforman el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció a favor de la iniciativa impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y respaldada por varios alcaldes de la subregión.

A través de publicaciones en sus redes sociales, el exmandatario recogió argumentos de ciudadanos y mandatarios locales sobre la necesidad de establecer una figura de integración que permita coordinar decisiones relacionadas con el desarrollo urbano, la movilidad y el ordenamiento territorial.

Uribe señaló que el crecimiento de esta zona requiere mecanismos de planificación conjunta para evitar dificultades asociadas a la expansión urbanística. En uno de sus mensajes afirmó: “El crecimiento acelerado exige el Área Metropolitana para evitar que se consolide la anarquía constructora que suprime la calidad de vida”.

La propuesta busca integrar a Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión, municipios que comparten dinámicas de crecimiento y necesidades de infraestructura.

En otro de sus pronunciamientos, el expresidente hizo referencia a las inquietudes ciudadanas frente a la expansión de la región y sostuvo que la figura metropolitana permitiría establecer controles. Al respecto, compartió el siguiente mensaje: “es urgente por el desbordado crecimiento y con controles dará tranquilidad”.

También retomó los planteamientos de alcaldes sobre la necesidad de contar con una autoridad que permita tomar decisiones coordinadas en materia de infraestructura y servicios públicos.

“Las vías, los parques, el transporte público, necesitan la autoridad metropolitana porque no pueden depender de que cada municipio dé o niegue su aceptación”, señaló al replicar los argumentos de los mandatarios locales.

La movilidad, otro de los temas de la consulta

Uno de los asuntos mencionados por Uribe es la posibilidad de avanzar en un sistema de transporte masivo que conecte a los ocho municipios. Según el exmandatario, entre los ciudadanos existe preocupación por las dificultades que podría representar desarrollar un sistema integrado sin una instancia de coordinación entre las administraciones municipales.

En ese sentido, compartió que algunos habitantes consideran que, si las decisiones dependen exclusivamente de cada municipio, la construcción de un sistema unificado sería difícil de concretar.

Adicionalmente, respaldó la propuesta de establecer una Veeduría Comunitaria, con participación de cámaras de comercio y universidades, que haga seguimiento a los avances y retos de la figura metropolitana.

Tal y como conoció Caracol Radio, la consulta popular del domingo 29 de noviembre será el mecanismo mediante el cual los habitantes de los ocho municipios definirán si respaldan la conformación de esta figura de integración territorial promovida por la Gobernación de Antioquia.