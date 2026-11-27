Programación navideña gratuita en el Centro de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

El Centro de Medellín se prepara para celebrar la Navidad con una programación que incluirá novenas, actividades recreativas, ferias de servicios gratuitos y recorridos nocturnos por algunos de los espacios más representativos de la ciudad.

Bajo el lema ‘La Navidad nos une, Medellín nos inspira’, las actividades comenzarán el 1 de diciembre en Plaza Botero, frente al Museo de Antioquia, y finalizarán el 16 de diciembre en Junín.

¿Dónde y a qué hora serán las novenas navideñas en el Centro de Medellín?

La Alcaldía de Medellín informó que las jornadas se desarrollarán entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras que las tradicionales novenas comenzarán a las 5:15 p. m.

Entre los barrios y espacios que harán parte de la programación se encuentran:

Plaza Botero, frente al Museo de Antioquia.

Villa Nueva, en el parque Tomás Cipriano de Mosquera.

Estación Villa, en la carrera 52 # 54-31.

Las Palmas, en inmediaciones del Colegio Ana de Castrillón.

Jesús Nazareno, en el Parque de la Vida.

San Diego, en la carrera 43A # 38-74.

Parque de las Luces, frente a la Biblioteca EPM.

Parque Bolívar, frente a la estatua.

Junín, en la plazoleta del edificio Coltejer.

Además, los niños podrán participar en una actividad en la que plasmarán sobre un gorro navideño sus respuestas a la pregunta: ¿qué le regalarías a Medellín esta Navidad?

“Queremos que esta Navidad sea una oportunidad para encontrarnos, disfrutar nuestros barrios y reconocer el espacio público como un lugar de convivencia”, destacó Juliana Coral Posada, gerente del Centro y Territorios Estratégicos.

Como parte de la programación, se realizarán tres recorridos guiados que permitirán disfrutar de los alumbrados navideños y conocer la historia, la cultura y el patrimonio del Centro de Medellín.

Los recorridos se llevarán a cabo entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., en las siguientes fechas:

1 de diciembre: desde Plaza Botero hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe, pasando por la avenida La Playa.

desde Plaza Botero hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe, pasando por la avenida La Playa. 11 de diciembre: desde el Parque Bolívar, pasando por Junín, hasta la avenida La Playa.

desde el Parque Bolívar, pasando por Junín, hasta la avenida La Playa. 15 de diciembre: desde la avenida La Playa hasta Plaza Botero.

Durante estos trayectos, los asistentes estarán acompañados por Candelario, quien les permitirá conocer la historia de diferentes lugares emblemáticos de la ciudad.

Los ciudadanos podrán consultar más información en www.medellin.gov.co.