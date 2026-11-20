Antioquia

EPM llevará sus Alumbrados a 14 municipios de Antioquia ganadores de la decimocuarta edición del concurso Encendamos la Alegría, con un montaje que utilizará iluminación LED de alta eficiencia energética. Las decoraciones incorporarán materiales recuperados y adaptados de años anteriores bajo un modelo de economía circular, extendiendo su vida útil.

Según el balance oficial, EPM ha entregado 197 alumbrados en las 14 ediciones de esta iniciativa. La gerencia de la empresa señaló que el espectáculo buscará dinamizar las economías locales, fortalecer el turismo, impulsar el comercio y generar empleos alrededor de las tradiciones decembrinas.

Oriente y Norte antioqueño

En el Oriente, Alejandría presentará un tren navideño y juegos infantiles; Concepción destacará un jardín con mariposas, flores y fauna; y El Retiro exhibirá arcos luminosos de 4 metros y figuras navideñas en su Parque Lineal.

En el Norte, Gómez Plata recreará un jardín con arcos y ángeles; San Andrés de Cuerquia se inspirará en la caña y la panela; San José de La Montaña lucirá un árbol de siete metros y villancicos; y San Pedro de Los Milagros reunirá más de 180 figuras sobre memoria familiar.

Nordeste, Occidente y Suroeste

En el Nordeste, San Roque presentará un árbol de siete metros, pesebre y personajes navideños; en el Occidente, Frontino contará con 190 figuras inspiradas en la vida campesina y la agricultura.

En el Suroeste, Betulia resaltará su biodiversidad con aves, flores y un jaguar; Hispania exhibirá 200 figuras alusivas a los samanes y Reyes Magos; y Jericó retratará escenas antioqueñas como carrieles, silletas y balcones.

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Cierre del recorrido en el Suroeste

Completarán la lista en el Suroeste Pueblorrico, cuyo eje central será un pesebre y un pino de estrellas de siete metros de altura, y Tarso, que recibirá a los visitantes con un túnel navideño, pesebre y un árbol de siete metros.

Con esta programación descentralizada, la empresa invita a las familias y visitantes a recorrer los montajes en cada municipio, cuidar las figuras y mantener vivas las tradiciones decembrinas.