La Red de Músicas de Medellín se incorporó a la Berklee City Music Network, una iniciativa de Berklee College of Music que reúne organizaciones dedicadas a la formación musical. El acuerdo se formalizó después de una visita de representantes de la institución estadounidense a Medellín, en el marco de los 30 años de trayectoria del programa.

La vinculación busca ampliar las oportunidades académicas de los participantes de la Red, que atiende cada año a más de 6.300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura Ciudadana, quienes cumplan los requisitos de elegibilidad podrán acceder a procesos de admisión con consideración especial y ser postulados a becas de matrícula para Berklee Aspire, un programa de interpretación musical que tiene una duración de cinco semanas.

Asimismo, quienes deseen continuar sus estudios universitarios podrán recibir consideración especial durante los procesos de admisión a los programas de pregrado de Berklee College of Music y competir por becas que podrían cubrir el costo de la matrícula durante los cuatro años de carrera.

La alianza contempla formación para docentes y un concierto por los 30 años

El acuerdo también incluye acciones dirigidas a los artistas formadores de la Red de Músicas. Entre ellas están la orientación pedagógica, la planificación conjunta con Berklee y el acceso a Berklee PULSE, una plataforma virtual que ofrece lecciones, repertorio y herramientas interactivas, además de una certificación docente.

La vinculación permitirá que la Red comparta su experiencia en formación musical comunitaria con organizaciones de otros países y que sus docentes conozcan estrategias pedagógicas que puedan adaptar a los repertorios y tradiciones musicales de sus estudiantes.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, explicó que la alianza busca ampliar las posibilidades de formación de los participantes.

“Gracias a una alianza con la universidad Berklee College of Music, una de las instituciones musicales más reconocidas del mundo, se abren nuevas puertas para que nuestros artistas lleven su talento cada vez más lejos”, afirmó.

Por su parte, Misael Martínez, vicepresidente y representante de Berklee College of Music, se refirió al papel de las familias y los docentes en el proceso de formación.

“La Red es una oportunidad para que los niños aprendan, pero también es una comunidad que, durante tantos años, ha mantenido unidos a padres, madres y maestros”, señaló.

Como parte de la conmemoración de sus tres décadas, la Red realizará un concierto de clausura el miércoles 2 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en el Coliseo Cubierto Iván de Bedout. La entrada será libre, con inscripción previa.

El encuentro reunirá a generaciones de participantes que han hecho parte del programa durante sus 30 años de funcionamiento.