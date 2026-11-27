El fenómeno de El Niño continúa avanzando en el océano Pacífico tropical y los modelos de pronóstico indican que podría alcanzar su máxima intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Así lo informó el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), a partir de su más reciente análisis sobre la evolución del fenómeno climático.

De acuerdo con el reporte, durante octubre la temperatura de las aguas del Pacífico tropical alcanzó una anomalía de +3,25 °C respecto a los valores habituales. Las proyecciones estiman que el calentamiento podría ubicarse entre +3,4 °C y +3,6 °C durante el trimestre noviembre-diciembre-enero.

El fenómeno corresponde a la fase cálida del ENSO, sigla en inglés de El Niño-Oscilación del Sur, un patrón natural de variabilidad climática que se desarrolla en el océano Pacífico tropical y que influye en las condiciones de temperatura y precipitación en diferentes regiones del mundo.

SIATA advierte que El Niño podría mantener condiciones fuertes hasta marzo de 2027

Aunque los modelos indican que el fenómeno comenzaría a debilitarse a principios de 2027, la probabilidad de que conserve una intensidad fuerte a muy fuerte hasta marzo supera el 79%.

Daniel Ruiz-Carrascal, coordinador general del SIATA, explicó que el debilitamiento no será inmediato y que todavía se espera un periodo prolongado con temperaturas oceánicas por encima de los valores normales.

“Se espera que a partir de principios del 2027 el Océano Pacífico tropical, con este evento El Niño, empiece a mostrar un ligero proceso de debilitamiento”, señaló.

El coordinador agregó: “La probabilidad de que permanezca en condiciones fuerte a muy fuerte es del orden de, o superior al 79%, para finales del mes de marzo del 2027”.

El análisis también encontró que la evolución actual del fenómeno presenta una trayectoria similar a la registrada durante El Niño de 1997-1998. Sin embargo, esta comparación corresponde al comportamiento de los índices oceánicos y no significa que sus efectos en el territorio vayan a ser iguales.

Para el Valle de Aburrá, el SIATA explicó que la intensidad del fenómeno no determina por sí sola el comportamiento de las lluvias y las temperaturas, pues también intervienen otros fenómenos y condiciones atmosféricas locales.

Tal y como le indicaron a Caracol Radio, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el SIATA mantendrán el monitoreo de las condiciones meteorológicas y ambientales para suministrar información técnica a las autoridades, los organismos de gestión del riesgo y la ciudadanía.