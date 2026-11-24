Prosperidad Social puso en marcha la campaña «¡Que no te tumben!», una estrategia dirigida a los beneficiarios de sus programas para advertir sobre modalidades de estafa que circulan a través de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales, publicaciones y llamadas telefónicas.

La entidad identificó cuatro formas de engaño mediante las cuales personas ajenas a la institución buscan obtener dinero, información personal y datos financieros de los ciudadanos, utilizando como argumento la entrega de transferencias, bonos o la vinculación a programas sociales.

Una de las modalidades consiste en ofrecer supuestos bonos pendientes de pago y comunicar a los beneficiarios que tienen fechas límite para reclamarlos. Con estos mensajes, los responsables buscan generar preocupación y conseguir que las personas ingresen a enlaces, suministren información o realicen procedimientos que pueden comprometer sus recursos.

Otra de las prácticas identificadas corresponde a convocatorias falsas a reuniones presenciales o virtuales. En estos encuentros, quienes organizan las supuestas actividades buscan obtener información personal de los asistentes mediante ofrecimientos relacionados con los programas de la entidad.

Ailyn Johana Echeverry Márquez, gerente regional de Prosperidad Social en Antioquia, explicó que estas acciones se dirigen a personas que esperan acceder a transferencias y beneficios institucionales.

«Los delincuentes buscan obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a programas, falsos bonos como el supuesto bono mujer y falsos subsidios o beneficios», advirtió la funcionaria.

Llamadas y mensajes sobre la pérdida de subsidios

La tercera modalidad identificada corresponde a llamadas telefónicas realizadas por personas que se presentan como funcionarios de Prosperidad Social. Durante estas comunicaciones, informan a los ciudadanos que ya retiraron los recursos de sus transferencias, aunque no hayan realizado el cobro.

Campaña "que no te tumben". Cortesía Prosperidad Social Ampliar Campaña "que no te tumben". Cortesía Prosperidad Social Cerrar

También se registran llamadas en las que advierten a los beneficiarios que pueden perder sus subsidios si no cumplen de inmediato con determinados procedimientos. A través de estas comunicaciones, buscan que las personas entreguen datos, ingresen a enlaces o realicen trámites por fuera de los canales institucionales.

Frente a estas situaciones, Prosperidad Social pidió a los beneficiarios verificar cualquier información relacionada con bonos, subsidios y transferencias antes de realizar algún procedimiento.

La entidad recomendó no entregar información personal, financiera ni datos de billeteras digitales a personas que contacten por medios no oficiales. Asimismo, reiteró que las consultas sobre programas, transferencias y beneficios deben realizarse exclusivamente a través de los canales institucionales.