Barbosa- Antioquia

La alcaldía del municipio de Barbosa, donde ocurrió la masacre de cuatro personas, está ofreciendo una recompensa para esclarecer este hecho violento que prendió las alarmas en esa población del norte del Valle de Aburrá por la recha de homicidios. Siete en una semana.

El secretario de Seguridad, Alejandro Barrera, manifestó que luego del consejo de seguridad departamental se acordó ofrecer una recompensa económica para capturar a los responsables de cuádruple crimen.

“Que nos puedan aportar información importante y esclarecer los hechos ocurridos en nuestro municipio el día domingo 22 de noviembre en horas de la noche en la vereda San Eugenio. Igualmente, por parte de la alcaldía municipal, queremos también informarle a la comunidad que tenemos 20 millones de pesos de valor de recompensa para las personas que también nos quieran aportar información y nos lleven a esclarecer los mismos hechos ocurridos”, manifestó el funcionario.

Desde la gobernación de Antioquia se informó que se está analizando la posibilidad de ofrecer otros 50 millones, pero aún no se define esa cifra.

De otro lado, la Secretaría de Seguridad de Antioquia manifestó que la hipótesis de que sea un ajuste de cuentas se encamina por un conflicto entre el $, mientras que se sigue valorando la otra posibilidad de una riña. La investigación avanza con la individualización de los presuntos responsables.