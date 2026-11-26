Angostura- Antioquia

Se reportó otro homicidio en Angostura, Norte de Antioquia. La víctima es un joven de 22 años, lo que prende las alarmas en medio de una creciente racha violenta por cuenta de la disputa del territorio entre el Clan del Golfo (EGC), el Comando Conjunto de Antioquia (CCA) y un reducto del frente 36 de las disidencias.

El nuevo hecho de sangre comenzó la noche del martes 24 de noviembre cuando hombres armados, al parecer, integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ingresaron a una vivienda de la vereda Santa Ana y sacaron a la fuerza a un joven de 22 años identificado como Jhojan Arley Atehortúa Prisco. Lo montaron en una camioneta y se lo llevaron.

Según el reporte de las autoridades, este miércoles 25 de noviembre el joven apareció muerto y con impactos de bala en esa vereda ubicada a una hora del área urbana. Una funeraria lo recogió y lo llevó al hospital San Rafael de Angostura.

Según algunas versiones de habitantes del pueblo, la víctima era un reconocido deportista y participaba en torneos de fútbol en esa población que, dónde según cifras oficiales, este año ya se reportan 14 muertes violentas, mientras que el año pasado la cifra cerró con siete.