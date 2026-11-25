Sector de Serranías uno de los más afectados por el terremoto en Armenia, será el primero en ser evaluado. Foto: Cortesía ciudadanos

Antioquia

Desde Cartagena, donde el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participa del Congreso Nacional de la Infraestructura, informó que destinará 20 millones de pesos para reconstruir viviendas en el país en zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto del 2026.

La iniciativa se hará a través del mecanismo de Obras por Impuestos y mediante la Sociedad Hidroituango, de la que la gobernación es la propietaria mayoritaria.

“Parte de las empresas nuestras, como Hidroituango, que tienen un volumen de recursos importante a tributar el año entrante, estamos dispuestos a hacer vivienda con cargo a esos recursos, al menos en 20 mil millones, en las zonas del país que sufrieron mayores afectaciones y que están demandando la reconstrucción y las condiciones de habitabilidad dignas y rápidas”, explicó el gobernado Rendón.

Ante esta alternativa de inversión, el mandatario aprovechó para solicitarle al gobierno nacional que es muy importante para las regiones que es necesario ampliar el cupo en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) al 10% y que actualmente está cerca de 1%. Agrega que con esto se podría generar un mayor impacto en las inversiones sociales.