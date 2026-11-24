Medellín

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín informó que, desde el 2024 y a la fecha, 1.797 personas han sido reportadas como desaparecidas. De estas 1.416 aparecieron con vida; además, 68 fueron halladas sin vida y 313 continúan sin ser ubicadas. De total 514, eran menores de edad. Esta última cifra tiene preocupadas a las autoridades porque en algunos casos los grupos delincuenciales los han reclutado.

El jefe de ese despacho, Carlos Arcila, manifestó que lamentablemente para finales del año escolar aumenta la cifra de adolescentes desaparecidos y se debe a la pérdida de materias o incluso el año.

“Muchos jóvenes que pierden materias en secundaria o bachillerato, pues se evaden, no aparecen. Esto debido a que a los jóvenes les da miedo el castigo, la sanción de parte de los padres de familia, y desde ahí, pues, hemos estado poniendo cuidado, porque bajo estas circunstancias de conflicto familiar, pues también aprovechan otros actores externos a engañarlos, a ofrecerles oportunidades, y ahí es donde también se presenta el tema de reclutamiento o trata de personas”.

Solo en el mes de noviembre se tiene un reporte de 13 menores desaparecidos, todos hallados con vida. Las dificultades familiares y conflictos de convivencia serían la principal causa de abandono de los hogares, según el reporte oficial. Ante esta situación, Arcila solicita a los padres de familia a fortalecer los canales comunicativos.

“Buena comunicación, acompañamiento, el diálogo, aunque se sancione, se llame la atención, pues también el tema de la corrección y que sientan el abrigo y el amor familiar, y que por estas causas no se perjudiquen y lleguen a consecuencias graves de situación que pueden arrepentirse las familias, sabiendo que podían haber premiado a través del diálogo y la concertación”.

La mayoría de los casos de desaparecidos abandonaron sus casas de manera voluntaria, es decir, el 68.4%, y ausencias forzadas, el 31.6%. Todas las cifras son con corte al 22 de noviembre de 2026.