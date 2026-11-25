Después de 21 años, familia recibe en San José de Apartadó el cuerpo de joven asesinada en 2005

San José de Apartadó, Antioquia

Tras 21 años de búsqueda, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó en San José de Apartadó la entrega digna del cuerpo de Uberlina del Socorro Delgado Bermudes, asesinada a los 19 años el 26 de diciembre de 2005 durante una incursión armada en una fiesta en la vereda La Cristalina.

Después de aquel ataque, el cuerpo de la joven madre de dos hijos fue trasladado al Cementerio Central de Apartadó e inhumado sin que se informara a su familia el punto exacto. Su madre, María Orfidia Bermudes Tobón, inició entonces una búsqueda de más de dos décadas para reclamarla y darle sepultura.

Hallazgo, identificación y entrega digna

El avance ocurrió en 2024, durante la tercera fase de intervención de la UBPD en el Cementerio Central de Apartadó, donde el equipo forense ubicó una fosa común con cuatro cuerpos. Tras cerca de dos años de análisis, los estudios confirmaron plenamente que uno de ellos correspondía a Uberlina.

En noviembre de 2026, con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, se realizó la ceremonia en San José de Apartadó, donde fue inhumada en el cementerio corregimental. Su madre destacó el cierre de este proceso de más de 20 años para poder visitarla.

Otras entregas humanitarias en Urabá

De manera paralela, la UBPD concretó otras dos entregas dignas en la subregión de Urabá. Una de ellas fue la de Rigoberto Jair Hernández Manco, hallado sin vida en noviembre de 2006 en la vía Turbo–Necoclí e inhumado como no identificado en el cementerio de Turbo.

Sus estructuras óseas fueron recuperadas en junio de 2026, identificadas por cotejo dactiloscópico y análisis forense, e inhumadas en octubre en Apartadó. La otra entrega correspondió a un hombre adulto desaparecido entre 2007 y 2008, dentro del Plan Regional de Búsqueda del Norte de Urabá.

Con estas acciones, la entidad continúa la búsqueda humanitaria de más de 7.800 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién.