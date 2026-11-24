San Luis- Antioquia

Andrés Julián Rendón, mandatario de los antioqueños, reportó que en las últimas horas fue hallado asesinado un presunto cabecilla aliado del Clan del Golfo y que hacía parte del cartel de los más buscados de Antioquia.

Según el gobernador alias Simón o Fantasma, fue hallado muerto en una vía del municipio de San Luis en el Oriente del departamento; al parecer, el Clan del Golfo lo habría asesinado en un ajuste de cuentas interna. Por esta persona había una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Alias Fantasma sería cabecilla del grupo ilegal Pacifadores de Samaná del Clan del Golfo; es decir, según la información de Rendón, sus propios compañeros le habrían causado la muerte.

“Según reportes judiciales había sido sindicado y condenado por tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y falsedad de documento público”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

De manera preliminar, se ha informado que el cuerpo fue hallado en la vereda La Habana, ubicada a unos 25 minutos del área urbana. Tenía impactos de bala.