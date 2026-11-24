El Poblado, en Medellín, registra 54 casos de dengue en lo corrido de 2026, una cifra que llevó a la Secretaría de Salud del Distrito a mantener una alerta preventiva en esta comuna. El reporte hace parte de los 530 casos identificados en la ciudad entre enero y la segunda semana de noviembre.

La situación en la comuna 14 hace parte del seguimiento que adelantan las autoridades sanitarias ante el comportamiento de la enfermedad en diferentes sectores de Medellín. Aunque la ciudad no registra brotes activos ni tiene una alerta distrital por dengue, El Poblado concentra la atención de las autoridades debido al número de contagios reportados.

La Secretaría de Salud solicitó a los habitantes de esta zona prestar atención a los lugares que pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor, especialmente aquellos donde se acumula agua.

Entre las recomendaciones se encuentra revisar el estado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua, así como verificar los espacios de las viviendas y sus alrededores en los que puedan existir depósitos de agua.

El fenómeno de El Niño y el panorama nacional

El comportamiento del dengue también está relacionado con las condiciones climáticas. Ante el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Salud y Protección Social intensificó las acciones de prevención y vigilancia para reducir los casos graves y las muertes asociadas a esta enfermedad.

En el panorama nacional, Colombia registra 98.096 casos de dengue y 73 fallecimientos confirmados. Según las cifras reportadas, durante octubre se concentró el 13% de los contagios y el 23% de las muertes notificadas en el país.

La mayor concentración de casos se encuentra en la región Caribe, así como en los departamentos del Meta y Tolima.

En Medellín, el registro de 530 contagios durante los primeros meses del año mantiene a las autoridades en seguimiento de la situación epidemiológica. Dentro de ese balance, los 54 casos de El Poblado representan uno de los puntos de atención para las acciones de prevención en la ciudad.

Según indicaron, la situación de la comuna 14 se maneja como una alerta preventiva localizada y no como un brote activo. Las autoridades reiteran el llamado a los habitantes de El Poblado para revisar los depósitos de agua y atender las recomendaciones sanitarias, mientras continúa la vigilancia de los casos reportados.