Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello activó la Ruta Urgente de Búsqueda para dar con el paradero de Violeta Muñoz Pineda, una adolescente de 15 años que permanece desaparecida desde la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

Según el relato de sus familiares, la menor fue vista por última vez hacia las 3:00 a.m. en inmediaciones de la Clínica del Norte, en el sector de Niquía.

Entre las circunstancias que generan preocupación en su entorno familiar está el hecho de que la adolescente habría salido de su vivienda llevando varias maletas y dejando su teléfono celular en casa.

Al revisar el dispositivo, sus familiares encontraron conversaciones que les hacen sospechar que la menor habría establecido contacto con un hombre mayor de edad, presuntamente extranjero.

Mecansimo de búsqueda

Ante la situación, la administración municipal activó los mecanismos institucionales de búsqueda e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita localizar a la adolescente.

La secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, Jenyfer López Pérez, informó que activó la ruta de atención para encontrar a la menor de edad.

“Desde la Alcaldía de Bello activamos la ruta de búsqueda y estamos trabajando para dar con su paradero, pero necesitamos la ayuda de todos. Hacemos un llamado a las autoridades, terminales de transportes, aeropuertos y a todas las personas que puedan sumarse a esta búsqueda”, indicó la secretaria.

Quienes tengan información sobre el paradero de Violeta Muñoz Pineda pueden comunicarse a las líneas 300 448 00 00 y 604 322 48 48, habilitadas las 24 horas del día.