Medellín

Según información de El Colombiano, las dos personas capturadas tras el operativo realizado en el éxito de Cartagena serían integrantes de la banda delincuencial de La Terraza que surgió en la comuna de Manrique de Medellín. Además, tendrían antecedentes judiciales en la capital de Antioquia.

Caracol Radio consultó a dos expertos en seguridad urbana; uno de ellos es Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades. El analista manifestó que, si bien es el modus operandi del grupo delincuencial, es el hurto pone en duda esa versión debido al poder bélico que se le ha conocido a la Terraza y a los dos delincuentes en Cartagena les encontraron armas traumáticas y de juguete.

“Eso no lo hace una estructura como La Terraza, eso no lo hace una estructura como Los Costeños, eso no lo hace una estructura como los gaitanistas, eso no lo hace ninguna estructura de poder armado y legal. Se pone a hacer un, voy a decirlo muy respetuosamente, un acto de circo como eso que se vivió en Cartagena”.

Agrega el señor Quijano que este grupo también se ha especializado en el cobro de deudas para otras estructuras más poderosas del país, como en la costa norte con la alianza del grupo Los Costeños.

“Está metida en muchos temas de extorsiones, entre comillas, protección, en muchos temas de los que se podrían denominar las finanzas criminales o las finanzas de la ilegalidad. Donde hay plata, pues llegan no solamente a La Terraza, sino cualquier otra estructura”.

El otro experto en conflicto urbano consultado es el exsecretario de seguridad de Medellín y actual concejal Andrés Tobón, quien manifestó que la expansión de La Terraza hacia otros territorios se está denunciando desde hace varios años y se han especializado en delitos específicos como los relacionados con el caso del éxito de Cartagena.

“La Terraza no es una estructura criminal cuyos miembros solo operan en Medellín, en el Valle de Aburrá. Operan en todo el territorio nacional. Está compuesta por personas que se han especializado históricamente en el fenómeno de hurto y, por supuesto, también en el del homicidio. Se han convertido casi que en expertos en estos dos delitos en particular”, agregó el concejal.

Indica también el exsecretario de seguridad que esta estructura comenzó con el denominado fleteo en Medellín, el hurto a personas que viajan en vehículos y son abordados desde motocicletas. Explica que la mayoría de los capturados por el delito de hurto en Medellín durante los últimos años eran de ese grupo delincuencial.

“Evidenciamos que las personas que hacían parte, digamos, de estas redes criminales casi siempre venían del mismo sector de Medellín, que es un sector de la zona nororiental, donde la estructura criminal La Terraza nació y, pues, sigue existiendo. Y otras zonas, como por ejemplo la zona centro oriental, donde se fue expandiendo La Terraza, casi que la comisión del delito estaba anclada a personas que hacían parte de La Terraza o que, efectivamente, venían de las zonas donde La Terraza históricamente había operado”.

Por ahora será el proceso investigativo el que indique con certeza si estas personas hacían parte de la terraza u otro grupo delincuencial.