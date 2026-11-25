Medellín

La Secretaría de Movilidad de Envigado habilitó temporalmente, mediante la Resolución 48854, zonas para estacionamiento y ascenso o descenso de pasajeros de vehículos de turismo navideño. La medida busca ordenar la movilidad durante la temporada de Navidad y fin de año.

La disposición cobija a buses, microbuses, busetas de servicio especial y camiones escalera o “chivas” dedicados al turismo navideño. El ascenso y descenso de pasajeros se permitirá entre las 6:00 p. m. y la 1:00 a. m. en puntos específicos de la ciudad.

Puntos habilitados y restricciones

Los sectores autorizados son carrera 43A (calles 36 sur a 33B sur, sentido sur-norte, carril oriental), calle 39 sur (entre carrera 48 y carrera 49, vía de servicio), diagonal 32 (transversal 36 sur a calle 37 sur) y zonas de parqueo junto al cementerio de Envigado en la carrera 43A.

En contraste, rige una restricción expresa para estacionar estos vehículos de turismo navideño en la Zona 9, correspondiente al centro del municipio. Las normas tampoco aplican a vehículos de servicio especial que realicen operaciones distintas al turismo navideño.

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Control vial y atención ciudadana

En los corredores permitidos, los conductores deberán acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, encargados de regular el flujo vehicular y mantener el orden en la vía.

Ante novedades o consultas sobre movilidad en fin de año, la Secretaría indicó que la ciudadanía puede contactar a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para recibir orientación.