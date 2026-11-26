Antioquia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, reportó que durante una serie de operativos simultáneos fueron capturadas 113 personas en varias poblaciones de Antioquia. Una de las estructuras afectadas es La Agonia, que delinque en la comuna 13 de Medellín.

Según el mandatario nacional, entre los capturados está alias “Yampi”, señalado como coordinador principal de La Agonia. Sobre esta persona, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agregó que se trata de un hombre con más de 10 años de trayectoria ilegal.

“Hombre de confianza de alias ‘Diego Almuerzo’. Tendría cerca de 13 años de trayectoria criminal y estaría relacionado con la coordinación de hechos violentos y las rentas ilegales de esta estructura. Ya había sido capturado en agosto de 2024 por homicidio agravado, pero recuperó su libertad. Hoy vuelve a estar en manos de las autoridades”, escribió en cuneta de X.

En cuanto al balance general de los operativos simultáneos, De La Espriella informó que, de los 113 detenidos, 88 fueron con orden judicial y 25 en flagrancia. Además, se afectaron bienes con extinción de dominio valorados en $9.200 millones. Se incautaron 15 armas de fuego, tres traumáticas. Nueve radios de comunicación y 39 celulares. 22,7 kilogramos de estupefacientes incautados entre cocaína, marihuana, base de coca y drogas sintéticas.