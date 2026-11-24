La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por un término de tres meses de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, elegida para el periodo constitucional 2026-2030 por el Pacto Histórico.

La decisión fue adoptada el 23 de noviembre de 2026 por la Sala Disciplinaria de Instrucción, dentro de una actuación que se adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con la autenticidad de los documentos académicos y profesionales presentados por la congresista, entre ellos el título y la tarjeta profesional que la acreditaban como ingeniera de minas y metalurgia, además de su diploma de bachiller.

De acuerdo con el auto, la medida se fundamenta en la necesidad de evitar que la permanencia de la investigada en el ejercicio de sus funciones pueda afectar el desarrollo de la actuación disciplinaria.

“La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de Representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, señala el documento de la Procuraduría.

La suspensión implica separación del cargo y pérdida de remuneración

En el apartado de efectos de la medida cautelar, la Sala Disciplinaria de Instrucción establece que la suspensión provisional contempla dos consecuencias para la funcionaria: la separación inmediata del cargo o función y la pérdida del derecho a recibir remuneración durante el tiempo que permanezca vigente la medida.

El auto precisa que la decisión es de inmediato cumplimiento, aunque debe ser sometida a consulta ante el despacho del procurador general de la Nación, de conformidad con el artículo 22, numeral 20, del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 1851 de 2021.

En ese sentido, la Procuraduría ordenó comunicar la determinación a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para que, dentro de sus competencias, adopte las decisiones correspondientes frente a la separación de la congresista de sus funciones.

La providencia fue suscrita por Esquio Manuel Sánchez Herrera, procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, y contó con las firmas de los procuradores delegados Patricia Carrillo Blanco y José Rodrigo Vargas del Campo.