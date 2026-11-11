“Yo también estudié con lámparas de queroseno”: Ilia Calderón ayudará al Chocó tras el terremoto

Tres meses después del terremoto, comunidades del Chocó siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos. La periodista Ilia Calderón donará 500 lámparas solares para ayudar a las familias afectadas.

Para muchas familias del Chocó, recuperarse del terremoto del pasado 10 de agosto ha sido una tarea que parece no terminar. Han pasado tres meses desde la emergencia y, mientras las comunidades intentan reconstruir sus vidas, las necesidades siguen siendo gigantes. En algunos municipios, incluso contar con algo tan básico como electricidad es un desafío.

La situación llegó a los micrófonos de 6AM W a través de un oyente que llamó para recordar que las ayudas no pueden concentrarse únicamente en las capitales. En los municipios y las zonas rurales también hay familias que necesitan respuestas urgentes. Una de esas necesidades es la iluminación, hay personas que todavía no tienen acceso al servicio de energía y requieren alternativas para realizar sus actividades cotidianas.

La primera respuesta fue la donación de 100 lámparas solares por parte de Lexmana. Pero la historia llegó también a oídos de Ilia Calderón, periodista chocoana y presentadora del noticiero estelar de Univisión, quien decidió sumar un aporte mucho mayor a través de The Young Calderon Family Foundation.

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Su decisión tiene una razón profundamente personal. Ilia conoce desde niña lo que significa vivir sin electricidad. Durante su infancia en Istmina, tuvo que estudiar con lámparas de queroseno y velas, una realidad que, décadas después, todavía enfrentan habitantes de su departamento.

“Yo misma estudié con lámparas de queroseno y con velas porque cuando yo estaba chiquita y vivía en Istmina no había luz. No había energía”, recordó al aire en los micrófonos de 6AM W.

Por eso, cuando visitó el Chocó para cubrir el terremoto, encontró una realidad que le resultó familiar y que despertó nuevamente sus ganas de ayudar. A través de su fundación, The Jang-Calderón Family Foundation, anunció la donación de 500 lámparas solares, que se sumarán a las 100 entregadas inicialmente, para completar 600 unidades destinadas a las comunidades que las necesitan.

“Sentí que quería ayudar en ese sentido y también con filtros de agua que lo haré más adelante, que también es otra necesidad muy grande, el agua potable”, explicó al aire en 6AM W.

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La fundación nació de una inquietud de su hija por las desigualdades sociales y las diferencias de oportunidades. Desde entonces, han impulsado iniciativas para apoyar a niños y jóvenes del departamento. Cada año entregan 500 kits escolares en Istmina y también han apoyado con becas a jóvenes indígenas y afrodescendientes de América Latina para participar en encuentros internacionales de liderazgo.

Para Ilia, sumar esfuerzos es fundamental. Por eso destacó la importancia de que las personas y organizaciones puedan conectarse con quienes conocen de cerca las necesidades de los territorios.

“Gracias a ustedes por servir de puente y por facilitarles a la gente como yo la posibilidad de poder llegar a lugares donde quizás solos no hubiéramos podido llegar”, aseguró.

Las 600 lámparas son una ayuda concreta para familias que todavía esperan recuperarse de los efectos del terremoto. Pero también recuerdan que el Chocó necesita más que respuestas momentáneas, requiere que sus comunidades no queden olvidadas cuando la emergencia deja de ocupar los titulares.

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