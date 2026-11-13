Denuncian inconsistencias en proceso de selección de jefes de control interno del Estado

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella firmó el pasado primero de octubre un contrato por $773,5 millones con la empresa Magneto Empleos y Marble Headhunter para “apoyar la gestión de talento humano y generar insumos para la toma de decisiones institucionales”.

En palabras más sencillas, para apoyar la búsqueda, evaluación y gestión de hojas de vida para los cargos vacantes, entre esos, los jefes de control interno de las entidades del Gobierno, es decir, los “guardianes” anticorrupción al interior de las entidades.

Ahora, hay preocupación entre algunos funcionarios del Estado, pues la empresa estaría desempeñando labores que podría hacer el Departamento de la Función Pública, de acuerdo con el decreto 989 de 2020.

Adicionalmente, a Caracol Radio han llegado denuncias de los actuales funcionarios de las oficinas de control interno por los procedimientos de la empresa Magento, que tendrá el contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Según han contado fuentes, pese a que personas cumplen los requisitos para participar de este proceso de selección meritocratico, estarían siendo excluidos de las convocatorias, y no tendrían conocimiento de las razones.

Algunos han enviado derechos de petición a Magneto consultado las razones para excluir sus hojas de vida, y aseguran que no es su responsabilidad, pues el DAPRE es la entidad que hace la verificación. Los derechos de petición están en poder de Caracol Radio.

Adicionalmente, una de las fuentes aseguró: “La persona de Magneto dijo de forma directa que querían gente del sector privado, que era la indicación del presidente porque los que estábamos en el sector público éramos corruptos (...) Pasé las pruebas, envié los papeles y al día siguiente me sacaron del proceso”, dijo una fuente a Caracol Radio.