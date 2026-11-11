Los colombianos pueden llegar a estar solteros por estas 7 razones: cuáles son

Para los psicólogos Miguel de Zubiría y Luis Alberto Rengifo expresiones comunes dentro de una conversación como “¿Y usted para cuándo?”, “¿Todavía está soltero?” o “¿No ha encontrado a alguien?” son el reflejo de la presión social y de la creencia cultural de que el encontrar pareja es parte del camino y el no conseguirlo requiere cuestionarse.

Dentro del proyecto de vida se han establecido una serie de etapas con una secuencia por cumplir, como es el hecho de crecer, estudiar, trabajar, encontrar pareja, casarse y formar una familia, todo esto siguiendo un modelo en donde el permanecer soltero puede generar preguntas.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del 2025 realizada por el DANE se establece que “actualmente uno de cada cinco hogares está conformado por una sola persona”, representando los hogares unipersonales el 20,2% frente a el porcentaje de hogares biparentales (conformados por madre y madre, con o sin hijos) de 51,3% y monoparentales (constituidos por padre o madre, con hijos), con un 24,3%.

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¿Qué razones tienen los colombianos para vivir en soltería?

Según los psicólogos las siguientes causas están ligadas a que las personas en permanezcan solteras debido a perspectivas ligadas a la búsqueda de libertad y a el crecimiento personal.

Priorizar los proyectos personales: dedicar el tiempo entorno al desarrollo profesional y las proyecciones personales.

dedicar el tiempo entorno al desarrollo profesional y las proyecciones personales. Disfrutar de la autonomía: libertad para distribuir el tiempo aparte de la toma de decisiones y prioridades propias.

libertad para distribuir el tiempo aparte de la toma de decisiones y prioridades propias. Centrarse en el bienestar personal: cuidarse en salud tanto física como mental al igual que disfrutar de actividades que generan satisfacción.

cuidarse en salud tanto física como mental al igual que disfrutar de actividades que generan satisfacción. Procesar experiencias sentimentales anteriores: sanar rupturas amorosas y replantearse en las necesidades afectivas.

sanar rupturas amorosas y replantearse en las necesidades afectivas. Revisar las expectativas frente al amor: darse tiempo para construir vínculos fuertes teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes de cada persona.

darse tiempo para construir vínculos fuertes teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes de cada persona. Fortalecer la identidad: reconocer diferentes aspectos que hacen parte de la persona (deseos, valores y necesidades) antes de entablar una relación sentimental.

reconocer diferentes aspectos que hacen parte de la persona (deseos, valores y necesidades) antes de entablar una relación sentimental. Tomar decisiones sin presión social: diferenciar los deseos personales de las expectativas familiares o culturales al momento de tener pareja.

“elegir la soltería no significa renunciar al amor o a la posibilidad de construir vínculos significativos. Se trata de reconocer las propias necesidades y tomar decisiones que estén en sintonía con el proyecto de vida de cada persona, sin asumir que tener pareja es una condición indispensable para alcanzar la realización personal” explica Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y la del Autoconocimiento.

Por otro lado las anteriores experiencias sentimentales juegan un papel importante en el momento en que una persona elige permanecer sin pareja llegando a influir en como esta enfrenta la posibilidad de un nuevo compromiso o vinculo afectivo.

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Miedo al compromiso o se es soltero por decisión

La mayoría de personas tienden a elegir estar solos esto a razón de su estilo de vida o el tipo de relaciones que prefieren mantener, muchas veces explicado por los expertos en psicología desde una reacción ante el compromiso, experiencias anteriores o en la disposición en llegar a construir nuevamente una relación.

“Reconocer estas diferencias también implica revisar las experiencias sentimentales anteriores, identificar los aprendizajes y, cuando sea necesario, buscar acompañamiento profesional para superar situaciones que puedan estar afectando la vida afectiva”, explicó Luis Alberto Rengifo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

Expectativas sociales al no llegar a tener pareja

La presión social puede ser un factor clave de acuerdo con los expertos, a raíz de que ciertas expectativas pueden influir en ciertos casos como cuando una persona busca una relación simplemente por el hecho de no sentirse diferente o ser juzgado.

Respondiendo ante estándares sociales y a exigencias desde el entorno familiar para así evitar comentarios como “se te está pasando el tiempo” o “te vas a quedar solo” concluyendo esto en que se transmite un ideal en donde se llega a una edad para conseguir pareja y el no hacerlo se resume a un fracaso.

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