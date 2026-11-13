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13 nov 2026 Actualizado 00:36

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Presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina mensual del Fondo Milagro

El mandatario dijo que ningún funcionario tiene patente de corso ni cargo asegurado, y agregó que en las próximas horas, anunciará medidas correctivas.

Presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina mensual del Fondo Milagro

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El presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina mensual del Fondo Milagro, que le estaría costando al país cerca de $765 millones. Además, exaltó que ningún funcionario tiene patente de corso ni cargo asegurado, y agregó que en las próximas horas, anunciará medidas correctivas.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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