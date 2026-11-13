Presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina mensual del Fondo Milagro
El mandatario dijo que ningún funcionario tiene patente de corso ni cargo asegurado, y agregó que en las próximas horas, anunciará medidas correctivas.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar la nómina mensual del Fondo Milagro, que le estaría costando al país cerca de $765 millones. Además, exaltó que ningún funcionario tiene patente de corso ni cargo asegurado, y agregó que en las próximas horas, anunciará medidas correctivas.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...