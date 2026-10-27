La historia de Nancy, la madre que recibirá ayuda para recuperar su salud dental

Para Kelly Bernal, encontrar una solución para la salud de su mamá se convirtió en una preocupación constante. Nancy lleva tiempo enfrentando un problema dental que terminó en una infección, inflamación en el rostro y dificultades para comer. Sin los recursos suficientes para costear el tratamiento que necesita, su hija decidió pedir ayuda con la esperanza de encontrar una salida a una situación que ha sido difícil para toda la familia.

Todo comenzó cuando Nancy acudió a una consulta odontológica para realizarse el mantenimiento de unos elementos que tenía en su dentadura. Durante el procedimiento, uno de ellos se fracturó y, con el paso de los días, su estado empeoró. La inflamación en la cara y uno de sus ojos la llevó a urgencias, donde les advirtieron sobre la necesidad de tratar un absceso con prontitud.

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“Ha tenido como tres citas, pero para que le limpien y pues le sigan dando los antibióticos. De resto pues no puede comer por ahí”, contó Kelly al aire en 6AM W.

La situación ha sido especialmente difícil porque, aunque Nancy ha recibido atención para controlar la infección, el problema dental sigue pendiente de una solución definitiva. La familia necesita que pueda acceder a un tratamiento especializado, pero sus costos representan una barrera. Mientras tanto, Kelly busca que su mamá deje atrás el dolor, pueda alimentarse con normalidad y recupere su bienestar.

La historia llegó a Soluciones W y encontró respuesta en el doctor Andrés Romero Vargas, implantólogo oral, quien conoció el caso y decidió donar el tratamiento para ayudar a Nancy a recuperar su salud bucal.

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Al conocer la situación, el especialista explicó que el primer paso será realizar una valoración clínica para determinar cuál es el procedimiento más adecuado. Para ello, cuenta con una radiografía panorámica y contempla la posibilidad de solicitar otros estudios, como una tomografía, además de revisar los antecedentes médicos de la paciente.

“Pues yo tengo una imagen que es una radiografía panorámica y hacer los exámenes a que haya lugar, como la tomografía, etcétera, ver sus antecedentes médicos para poder establecer un tratamiento que posiblemente deba hacerse con implantología oral”, afirmó el doctor Romero al aire en 6AM W.

El implantólogo también señaló que trabaja con una técnica que aprovecha el hueso disponible del paciente y que, dependiendo de las condiciones de cada caso, puede reducir la necesidad de injertos y otros procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, será la valoración médica de Nancy la que permita establecer qué tratamiento necesita y si esta alternativa es adecuada para ella.

La donación del doctor Romero es una oportunidad importante para Nancy y su familia, significa avanzar hacia una solución que le permita dejar atrás las molestias y mejorar su calidad de vida, sin que el costo del procedimiento sea un impedimento para acceder a la atención.

Cuando Kelly recibió la noticia de que su mamá podría acceder al tratamiento, entre lágrimas, su emoción se hizo evidente. “Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias”, expresó al aire en 6AM W. Al despedirse, añadió: “Dios los bendiga, de verdad”.

Ahora, el siguiente paso será llevar a Nancy al consultorio para comenzar la valoración y definir el procedimiento que necesita. Aunque el proceso médico apenas comienza, la familia ya cuenta con una oportunidad para avanzar hacia la recuperación.

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