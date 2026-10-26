Lo que se necesita para transformar al Chocó: una conversación entre lo público y lo privado

Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, y Carlos Ortiz, presidente de la junta directiva de Prolicores, protagonizan el tercer capítulo de En las Rocas, de Caracol Radio. En este espacio, la mandataria relató los esfuerzos que adelanta para impulsar el crecimiento del departamento, después de múltiples emergencias incluido el terremoto del 10 de agosto; y las posibilidades que tiene para lograrlo.

Por su parte, Ortiz expuso las acciones y las alianzas que están adelantando desde Diageo y Prolicores para mitigar el daño causado por el sismo en el Chocó. El líder gremial también se refirió a lo que preparan en la fase reconstrucción a través del impulso de economías como el turismo y el entretenimiento; y a las posibilidades que se pueden dar en el territorio si los diferentes sectores que lo habitan aúnan esfuerzos.

Aquí el capítulo completo: