Cuadernos para volver a soñar: Carvajal Educación lleva 100 kits a niños afectados por el sismo

Las emergencias golpean a las comunidades y las necesidades no se hacen esperar. Hay casas que reparar, familias que reubicar y varias heridas que tardarán en cerrar. Pero también hay algo que debe mantenerse en pie incluso en medio de la dificultad y es el derecho de los niños a estudiar.

Eso es justamente lo que intenta proteger la Fundación Talentos del Pacífico, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en Chocó, Cauca y Valle del Cauca acompañando a niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente quienes viven situaciones de vulnerabilidad.

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, varias de las familias acompañadas por la fundación resultaron afectadas. Y mientras las comunidades intentan recuperar poco a poco la normalidad, apareció una necesidad que representa, para muchos niños, la posibilidad de volver al colegio con dignidad: tener los útiles necesarios para estudiar.

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Por eso, la Fundación Talentos del Pacífico inició una campaña para reunir kits escolares para el Valle del Cauca y para el Chocó, buscando que los niños afectados pudieran continuar sus procesos educativos pese a las dificultades que dejó la emergencia.

“Un cuaderno, una mochila, unos colores o un kit escolar completo puede sonar como elementos sencillos, pero para un niño o una familia que acaba de atravesar una situación como esta representa mucho más”, explicó Diana Gutiérrez, coordinadora de la fundación en Chocó, al aire en 6AM W.

La historia llegó a Soluciones W y, con ella, una buena noticia. Carvajal Educación, empresa de la Organización Carvajal, decidió donar 100 kits escolares, que serán distribuidos entre los niños del Valle del Cauca y Chocó: 65 llegarán a Cali y 35 al departamento del Chocó.

Para la fundación, este aporte significa un respiro en medio de una tarea enorme. Son 100 niños que podrán contar con elementos nuevos para regresar a sus clases y recuperar, en alguna medida, una parte de esa cotidianidad que el terremoto interrumpió.

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“Para nosotros es un alivio grande porque lo que buscamos es dignificar el derecho a la educación de nuestros usuarios, tanto del Valle como del Chocó”, afirmó Diana al aire en 6AM W.

La labor de la Fundación Talentos del Pacífico es admirable. La organización desarrolla programas sociales, procesos de acompañamiento psicosocial y atención psicológica para niños, adolescentes y familias, incluyendo población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En el Valle del Cauca, además, acompaña a miles de participantes a través de sus programas de atención familiar.

La donación de Carvajal Educación demuestra que, en medio de una emergencia, la solidaridad también puede ayudar a reconstruir desde lo cotidiano.

¿Conoce una historia que necesite ayuda? Soluciones W quiere seguir encontrando personas, familias y comunidades que necesiten una mano. Escríbanos a solucioneswradio@caracol.com.co y cuéntenos su historia.

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