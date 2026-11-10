Lexmana donará lámparas solares a afectados por terremoto en Quibdó, Chocó

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En la mañana de este martes, 10 de noviembre, un oyente de Caracol Radio llamado Alexis, ubicado en Quibdó, Chocó, habló en los micrófonos de 6AM W para referirse a la situación del territorio a tres meses del terremoto que golpeó a Colombia en agosto. Sin embargo, también solicitó ayuda para la adquisición de lámparas solares destinadas a personas ubicadas en zona rural del municipio.

“El problema de la energía en Quibdó, en Chocó, es preocupante. Ahora, imagínese (en zona rural), con el río crecido, las culebras y la gente en la oscuridad”, dijo.

Tras esto, se comunicó con este medio Jessica Gómez, de la empresa Lexmana, marca colombiana especializada en soluciones de iluminación LED, domótica y sistemas de energía solar, para anunciar la donación de estas lámparas.

“Nosotros desde hace alrededor de cuatro años hemos venido trabajando en la unidad solar porque, definitivamente, es importante impulsar la seguridad energética en el país. Mediante nuestra línea solar hemos logrado no solamente iluminación solar independiente de la red eléctrica, sino también ventilación solar, por ejemplo. Hay otras soluciones de carga portátil que permiten a las personas en su día a día no depender de la red eléctrica, sino por el contrario, tener la certeza de que si lo necesitan van a estar conectadas”, comentó.

Las lámparas

Gómez comentó que Lexmana es una marca importadora con 50 años en el mercado. “No solamente tenemos iluminación solar, también tenemos iluminación tradicional e inteligente”.

Así mismo, explicó que las lámparas son fabricadas en China; sin embargo, resaltó que cuentan “con todos los certificados necesarios para, no solamente poder comercializarlas acá, sino también los certificados de calidad que nos permiten brindar buenos productos en todo el país”.

La donación

De esta manera, Gómez anunció la donación.

“Escuchamos que requerían alrededor de 100 lámparas, por lo que nosotros estamos gestionando por ahora esas 100; sin embargo, quisiéramos conocer mejor el requerimiento y poder asegurar que las que enviemos cumplan con lo que necesitan para que puedan seguir avanzando en la reconstrucción”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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