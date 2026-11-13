La bienvenida de los colombianos ha sido increíble: actor de Gossip Girl en gira por latinoamérica

Este viernes, 13 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el actor británico Ed Westwick, habló sobre su visita a la capital colombiana en el marco de su gira promocional por Latinoamérica.

El artista se refirió a la acogida que ha recibido por parte de sus seguidores en el país, compartiendo detalles sobre su experiencia en Bogotá, el impacto que mantiene la serie Gossip Girl en su carrera y la esencia detrás de 9PM Night Out, la nueva fragancia de la que es embajador.