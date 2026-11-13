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13 nov 2026 Actualizado 18:32

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La bienvenida de los colombianos ha sido increíble: actor de Gossip Girl en gira por latinoamérica

El actor británico Edward Jack Peter, compartió sus impresiones tras el evento de lanzamiento de su fragancia en Bogotá.

Edward Jack Peter en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty images

Edward Jack Peter en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty images / Anadolu

Edward Jack Peter en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty images

Viviana Esquivel J.

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Este viernes, 13 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el actor británico Ed Westwick, habló sobre su visita a la capital colombiana en el marco de su gira promocional por Latinoamérica.

El artista se refirió a la acogida que ha recibido por parte de sus seguidores en el país, compartiendo detalles sobre su experiencia en Bogotá, el impacto que mantiene la serie Gossip Girl en su carrera y la esencia detrás de 9PM Night Out, la nueva fragancia de la que es embajador.

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