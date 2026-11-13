MinHacienda se reunió con Banco Mundial para hablar sobre tributaria: “ha sido un gran aliado”

Reunión del Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial. Foto: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se reunió con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, para hablar de la reforma tributaria.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que dialogaron sobre la ley de rescate y los esfuerzos del Gobierno por “sacar a Colombia del hueco fiscal y recuperar la economía”.

También señaló que este organismo internacional “ha sido un gran aliado y lo seguirá siendo en este esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”.

Cordeiro agradeció este encuentro y expresó que la ley de reforma tributaria que fue radicada en el Gobierno es “necesaria”.

“Celebramos positivamente la presentación de La Ley de Rescate Económico, como uno de los pilares fundamentales de la ambiciosa agenda de reformas del Gobierno. Esta ley es necesaria para la recuperación de la estabilidad fiscal del país y la credibilidad inversora en Colombia”, enfatizó la Vicepresidenta.

(En contexto: Gobierno analiza nuevo crédito por 200 millones de dólares para atender la crisis del terremoto)

La reunión llega tras la declaración del Ministro de Hacienda ante el Congreso señalando que no descarta pedir un nuevo crédito por 200 millones de dólares para inyectarle más recursos al Fondo Milagro. El préstamo sería del Banco Mundial.