Estos son los salarios millonarios del personal contratado por el Fondo Milagro

Referencia de dinero Colombia y lista del Fondo Milagro. Fotos: Getty Images / Suministrada

La senadora del Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga, denunció este jueves, 12 de noviembre, que la nómina mensual del Fondo Milagro le estaría costando al país cerca de $765 millones.

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En respuesta a un derecho de petición, desde el Fondo Milagro revelaron los salarios millonarios de las personas vinculadas al fondo.

Entre algunos de los cargos están el del gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe, con un salario mensual de $39′441.454, y su secretario privado, con un sueldo de $36′000.000.

La mayoría de los sueldos están sobre los $30 millones, como el del director jurídico, Diego Alejandro Marín, de $36′000.000, entre otros.

Ahora, con corte al 9 de noviembre de 2026, son el total 27 personas formalmente vinculadas al Fondo Milagro, a través de la sociedad fiduciaria Fiducoldex, como empleadora y administradora del fondo.