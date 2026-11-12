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12 nov 2026 Actualizado 16:46

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Estos son los salarios millonarios del personal contratado por el Fondo Milagro

En respuesta a un derecho de petición, revelaron los salarios millonarios de las personas vinculadas al Fondo Milagro.

Referencia de dinero Colombia y lista del Fondo Milagro. Fotos: Getty Images / Suministrada

Referencia de dinero Colombia y lista del Fondo Milagro. Fotos: Getty Images / Suministrada

Referencia de dinero Colombia y lista del Fondo Milagro. Fotos: Getty Images / Suministrada
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La senadora del Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga, denunció este jueves, 12 de noviembre, que la nómina mensual del Fondo Milagro le estaría costando al país cerca de $765 millones.

Vea aquí: Ministro de vivienda y gerente del Fondo Milagro entregaron 8 viviendas para damnificados en Armenia

En respuesta a un derecho de petición, desde el Fondo Milagro revelaron los salarios millonarios de las personas vinculadas al fondo.

Entre algunos de los cargos están el del gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe, con un salario mensual de $39′441.454, y su secretario privado, con un sueldo de $36′000.000.

La mayoría de los sueldos están sobre los $30 millones, como el del director jurídico, Diego Alejandro Marín, de $36′000.000, entre otros.

Ahora, con corte al 9 de noviembre de 2026, son el total 27 personas formalmente vinculadas al Fondo Milagro, a través de la sociedad fiduciaria Fiducoldex, como empleadora y administradora del fondo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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