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Daniel Samper Ospina anuncia que recaudo de funciones de Circombia irán a la campaña Vamos Pa’Lante

El humorista, periodista y escritor Daniel Samper Ospina, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre su aporte a la campaña Vamos Pa’Lante a la que se ha unido durante varios años.

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En esta oportunidad ha ofrecido una parte de la boletería de sus funciones Circombia con las que ya ha donado cerca de 72 millones de pesos.

“El ejercicio social que hace Caracol es ejemplar. Yo no conozco ningún otro medio de comunicación que haya hecho tantas cosas tan grandes, no solamente esa causa gigantesca en La Guajira, por ejemplo, sino esta consistente causa de apoyar la educación que para mí es lo que de verdad puede llegar a sacar adelante a Colombia”.

Iniciativa Vamos Pa’lante 2026:

La iniciativa liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, acompaña a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

La iniciativa, en su novena edición, busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

En esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.

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Anuncio especial:

“Noticias de Circombia” es una nueva función en la que está trabajando Daniel Ospina, esta se presentará en Bogotá el 27 de noviembre en el Gimnasio Moderno. La boletería completa de esta función irá destinada a la campaña Vamos Pa’Lante.

Inicialmente es una sola función, pero si se agota esta, se abrirá una nueva que también tendrá los ingresos de la boletería destinados a la campaña.

¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

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