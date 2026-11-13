Gobierno firmó contrato para posicionar las misiones del vicepresidente Restrepo
Se trata de un convenio de $400 millones con una empresa que ya había trabajado para la campaña del presidente Abelardo de la Espriella.
Caracol Radio conoció los detalles de un contrato de $400 millones firmado por la Presidencia de la República para posicionar y mejorar el relacionamiento del vicepresidente José Manuel Restrepo en lo que tiene que ver con las funciones especiales que le delegó el jefe de Estado.
Cabe recordar que, a través del decreto 1373, firmado en septiembre, De la Espriella le confirió a Restrepo la misión de la coordinación interinstitucional para la transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, entre otros frentes.
El contrato se firmó esta semana y se ejecutará en cerca de 50 días. Con esos $400 millones, el despacho del vicepresidente recibirá análisis de la conversación pública, orientaciones de comunicación, un manual de mensajes, recomendaciones de en qué escenarios intervenir, entre otros servicios.
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La contratista es una firma de Barranquilla conocida de la campaña presidencial. Se trata de Dávila P&M S.A.S., que recibió cerca de $370 millones en la campaña del hoy presidente Abelardo de la Espriella en materia de apoyo creativo, publicidad y proyección de contenidos.
Quien representa a esta empresa es María Patricia Dávila, que llegó a sonar para manejar ProColombia; sin embargo, este movimiento no se dio. Su esposo, Manuel Fernández, fue nombrado en la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia.
David Efrén Ortega
Cubre el Congreso de la República para Caracol Radio. Periodista político con más de seis años de experiencia...