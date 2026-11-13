Gobierno firmó contrato para posicionar las misiones del vicepresidente Restrepo

Imagen de referencia | Casa de Nariño - Abelardo De La Espriella en medio de conferencia de prensa: Getty I

Caracol Radio conoció los detalles de un contrato de $400 millones firmado por la Presidencia de la República para posicionar y mejorar el relacionamiento del vicepresidente José Manuel Restrepo en lo que tiene que ver con las funciones especiales que le delegó el jefe de Estado.

Cabe recordar que, a través del decreto 1373, firmado en septiembre, De la Espriella le confirió a Restrepo la misión de la coordinación interinstitucional para la transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, entre otros frentes.

El contrato se firmó esta semana y se ejecutará en cerca de 50 días. Con esos $400 millones, el despacho del vicepresidente recibirá análisis de la conversación pública, orientaciones de comunicación, un manual de mensajes, recomendaciones de en qué escenarios intervenir, entre otros servicios.

Lea también: “El ladrón juzga por su condición”: Ordóñez a Cepeda por cuestionamientos a nómina del Fondo Milagro

La contratista es una firma de Barranquilla conocida de la campaña presidencial. Se trata de Dávila P&M S.A.S., que recibió cerca de $370 millones en la campaña del hoy presidente Abelardo de la Espriella en materia de apoyo creativo, publicidad y proyección de contenidos.

Quien representa a esta empresa es María Patricia Dávila, que llegó a sonar para manejar ProColombia; sin embargo, este movimiento no se dio. Su esposo, Manuel Fernández, fue nombrado en la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia.