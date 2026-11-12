Popularidad del presidente Abelardo de la Espriella está por debajo del 50%: Cifras y Conceptos

El gerente general de Cifras y Conceptos, César Caballero, entregó el primer informe estadístico de opinión de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella: popularidad, seguridad y más puntos.

“Es un estudio bastante sólido y completo, con encuestas presenciales (…). Contratamos 68 encuestadores y 16 supervisores, más el equipo de Cifras y Conceptos”, mencionó.

Favorabilidad del presidente Abelardo de la Espriella

Caballero manifestó que el estudio muestra que la imagen favorable del presidente De la Espriella está por debajo del 50%. Destacó que, en comparación con los primeros 100 días de anteriores gobiernos, solo le gana a Iván Duque, pero es menor la favorabilidad a la de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

¿Cómo califican los colombianos la gestión del presidente De la Espriella?

Señaló que se miden varios puntos de la administración De la Espriella, unos con puntos altos y otros bajos, pero reveló que en general la califican como “regular”.

Detalló que al mandatario le va bien con mujeres, personas de derecha, mayores y con nivel educativo medio. Por el contrario, le va mal con jóvenes y personas con educación superior y de izquierda.

“Le reconocen que lo está haciendo bien en materia de seguridad, entonces a la gente le parece bien que él esté capturando a los criminales y que tiene carácter”, informó.

Puntos a favor del Gobierno De la Espriella

Mencionó que la medición muestra que los puntos fuertes del presidente de la República son:

Visita a las regiones

Traslado de presos de cárceles. “La gente percibe que desarticula la capacidad de esos delincuentes de delinquir”.

Puntos en contra del Gobierno De la Espriella

Que aparezca con cadáveres en videos

Batalla cultural y hechos relacionados con el Museo Nacional

Uso de expresiones como “Viva Cristo Rey”

Sobre este punto, manifestó que “el presidente De la Espriella está sumiendo un desgaste bastante acelerado. Siento que lo que él está haciendo no le suma y no comunica a gente distinta a su núcleo de seguidores”.

Además, apuntó que lo peor evaluado en el Gobierno Nacional son las relaciones internacionales, la batalla cultural, el fraking y la reforma tributaria.

Evaluación de la gestión del Gobierno ante emergencia del terremoto

Explicó que se consultó a las personas en dos ámbitos, la atención inmediata de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto y el tema de la reconstrucción:

“Tiene mejor calificación en la atención de la emergencia inicial”.

“La calificación cae mucho en el tema de la reconstrucción, principalmente en Pereira y Cali”.

Estrategia de comunicaciones del Gobierno

El gerente de Cifras y Conceptos aseveró que “el mensaje del Gobierno no está llegando a las personas, la gente no conoce al vocero, a los ministros y el megáfono del presidente es muy pequeño todavía”. Por eso, comparó que uno de los puntos fuertes del expresidente Petro era su gran alcance.

“No usa el megáfono de los medios para llegar a poblaciones distintas. La radio sigue siendo muy importante y la gente sigue viendo televisión. Tratar de llegarle a la gente por redes sociales concentra a las ciudades y las personas que están muy metidas en eso”, sostuvo.

“Él está haciendo una estrategia que no le está llegando a nadie distinto a los que ya tiene. Por lo tanto, su capacidad de comunicar éxitos está limitada”, agregó.

Este es el informe completo:

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