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La reconstrucción es un proceso que tomará entre 5 y 10 años: exministro Germán Arce tras terremoto

Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el exministro de Minas y Energía Germán Arce, habló sobre los procesos de gestión institucional ante situaciones de desastre en el país.

El exfuncionario analizó detalladamente la evolución y la estructura de los diferentes fondos estatales diseñados para la atención de contingencias, compartiendo su experiencia técnica sobre cómo se coordinan los recursos públicos y los tiempos requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala.