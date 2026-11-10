Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 nov 2026 Actualizado 16:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

La reconstrucción es un proceso que tomará entre 5 y 10 años: exministro Germán Arce tras terremoto

El exministro Germán Arce explicó las diferencias entre la reacción inmediata y los proyectos a largo plazo basándose en la experiencia institucional del Fondo de Adaptación.

La reconstrucción es un proceso que tomará entre 5 y 10 años: exministro Germán Arce tras terremoto

La reconstrucción es un proceso que tomará entre 5 y 10 años: exministro Germán Arce tras terremoto

00:00:0010:15
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el exministro de Minas y Energía Germán Arce, habló sobre los procesos de gestión institucional ante situaciones de desastre en el país.

El exfuncionario analizó detalladamente la evolución y la estructura de los diferentes fondos estatales diseñados para la atención de contingencias, compartiendo su experiencia técnica sobre cómo se coordinan los recursos públicos y los tiempos requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0010:15
Descargar
Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado