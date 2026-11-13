Colombianos desarrollan IA para reducir la radiación en pacientes con posible hernia hiatal

Ricardo Arango, empresario pereirano, dio detalles en 6AM W de Caracol Radio sobre un proyecto académico que buscaría beneficiar a pacientes con hernias hiatales.

La tesis, presentada en el marco de su proceso como estudiante de una Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada hecha en Universidad de los Andes, se denomina “sistema de apoyo a la decisión clínica para detección y clasificación de hernia hiatal mediante ensemble de redes neuronales y transformers en radiografías torácicas frontales”.

La investigación y ejecución del trabajo fue resultado de un trabajo en equipo conformado por Ricardo, Lucas Daniel Dueñas Ramírez, Whitman David Rojas Ropain y Jaime Alejandro Arcila Flórez.

Según explicó a este medio, dentro de los exámenes diagnósticos que se realizan hoy en día para esta condición, los pacientes deben someterse a un aproximado de 120 radiografías, un aspecto riesgoso.

¿El resultado? reducir los niveles de irradiación: “Utilizamos diferentes técnicas [...] pudimos con una sola imagen, con una sola irradiación poder, con un 95% de precisión, saber si la persona tenía o no tenía una hernia hiatal”, explicó.

Aunque el trabajo aún requiere nuevas etapas de investigación antes de pensar en su implementación clínica, internamente fue bastante destacado.

Uno de los principales retos para continuar con el mismo, es ampliar la base de datos utilizada para entrenar y evaluar el modelo. La idea ahora es incorporar más imágenes suministradas por diferentes instituciones para fortalecer el entrenamiento, evaluar el comportamiento del sistema en otros escenarios y mejorar sus resultados.

¿Quién es Ricardo Arango?

Ricardo Arango es un empresario pereirano con una amplia trayectoria académica y profesional, a nivel nacional e internacional, en la industria tecnológica.

Durante cerca de 15 años trabajó en Unity Technologies, una de las compañías más importantes del mundo en desarrollo de videojuegos, además de participar en la consolidación de la operación de Unity en Colombia donde se desempeñó como director.

Tras culminar esa etapa, Ricardo comenzó a profundizar en inteligencia artificial, un campo que ya había explorado durante su formación en computación visual y gráfica.