Gobierno asegura que salarios de trabajadores de Fondo Milagro no están sujetos a escalas del Estado

Vivienda destruida en la vereda Bajo Tablazo en Manizales por el terremoto y Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo milagro. Fotos: archivo y centrodeinformacion.manizales.gov.co

No para la polémica por la nómina mensual de los 26 funcionarios que trabajan en el Fondo Milagro, que cuesta alrededor de $765,6 millones de pesos, con sueldos que van hasta los $39 millones.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los salarios, no están acorde con su plan de austeridad, ni mucho menos con el propósito que tiene el Fondo Milagro, que es administrar los recursos para cumplir con la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

Según la nómina publicada, 27 funcionarios tienen contrato a término indefinido y es en la ciudad de Pereira donde prestan sus servicios, allí donde solo han entregado 85 casas en medio del plan de reconstrucción. La mayoría de los sueldos está por encima de los 30 millones. Por ejemplo, el gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe, su secretario privado gana $36.000.000, lo mismo que su director jurídico y de contratación.

¿Qué responde Función Pública?

Ante la polémica, el Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que aunque el Fondo administra recursos públicos, sus trabajadores no ocupan empleos públicos y sus salarios no están sujetos a las escalas salariales establecidas por el Gobierno Nacional.

“Aunque el Fondo administra recursos públicos, funciona bajo las normas del derecho privado, de manera similar a una empresa privada”, responde Función Pública.

A través de un comunicado, aseguran que la contratación de su personal y la fijación de sus remuneraciones no requieren autorización ni concepto favorable por parte de Función Pública (DAFP), ni del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ni del Ministerio de Hacienda, ni de otra entidad pública externa al Fondo.

Sin embargo, exaltan que lo anterior, no significa que puedan establecer salarios arbitrariamente, porque deben ser justificados los gastos, cumplir con su presupuesto y responder por el manejo de los recursos públicos.

“La responsabilidad de estas decisiones corresponde a quienes tienen a su cargo la administración del Fondo, conforme a las competencias establecidas en su decreto de creación y en los instrumentos que regulan su funcionamiento”, puntualizan.