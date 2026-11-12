Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 14:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático

Tras las disculpas del canciller Omar Bula al Congreso de EE. UU., representantes del Pacto Histórico y del Centro Democrático dividen opiniones sobre si debe seguir en el cargo.

“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático

“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático

00:00:0008:42
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Este jueves, 12 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, los representantes a la Cámara Alejandro Murcia, del Centro Democrático, y Heiner Gaitán, del Pacto Histórico, hablaron sobre la controversia que rodea al canciller Omar Bula y su continuidad al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los congresistas se refirieron a las disculpas que el funcionario tuvo que ofrecer al Partido Demócrata, de Estados Unidos, por los trinos en su contra, algunos con insultos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:42
Descargar
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado