“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático

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Este jueves, 12 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, los representantes a la Cámara Alejandro Murcia, del Centro Democrático, y Heiner Gaitán, del Pacto Histórico, hablaron sobre la controversia que rodea al canciller Omar Bula y su continuidad al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los congresistas se refirieron a las disculpas que el funcionario tuvo que ofrecer al Partido Demócrata, de Estados Unidos, por los trinos en su contra, algunos con insultos.