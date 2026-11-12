“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático
Tras las disculpas del canciller Omar Bula al Congreso de EE. UU., representantes del Pacto Histórico y del Centro Democrático dividen opiniones sobre si debe seguir en el cargo.
“Omar Bula debe renunciar”: Pacto Histórico pide su salida, lo respaldan desde el Centro Democrático
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Este jueves, 12 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, los representantes a la Cámara Alejandro Murcia, del Centro Democrático, y Heiner Gaitán, del Pacto Histórico, hablaron sobre la controversia que rodea al canciller Omar Bula y su continuidad al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los congresistas se refirieron a las disculpas que el funcionario tuvo que ofrecer al Partido Demócrata, de Estados Unidos, por los trinos en su contra, algunos con insultos.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...